Modersmålslärare och studiehandledare engelska
Utbildningsförvaltningen bedriver verksamhet för 3500 barn och elever inom förskola och pedagogisk omsorg, grundskola, gymnasium, vuxenutbildning samt barn- och elevhälsa. I utbildningsförvaltningen ingår även kommunens kostavdelning.
Mariestads kommuns grundskolor söker nu en modersmålslärare i engelska för det resterande läsåret 25/26. Tjänsten kan kompletteras med studiehandledning för elever med engelska som modersmål.
Brinner du för att bidra till barn och ungdomars utveckling, då kan det vara dig vi söker!
Som modersmålslärare i engelska undervisar du elever på olika skolor i kommunen. I ditt uppdrag ingår även att planera och utvärdera din undervisning.
Detta är ett uppdrag på deltid 20-30 % och kan därför passa dig som har annan huvudsaklig sysselsättning.
Blir det aktuellt med även studiehandledaruppdag i denna tjänst kommer du att stötta eleverna med översättning av ord och begrepp. Du går också igenom undervisande lärares instruktioner en extra gång på modersmålet samt ger allmänt stöd till eleverna i undervisningen.Kvalifikationer
För att vara aktuell för detta uppdrag krävs mycket goda kunskaper, såväl i tal som i skrift, i det engelska språket.
Formell lärarutbildning är meriterande och det är önskvärt att du även har erfarenhet av undervisning och arbete med barn och ungdomar. För att klara uppdraget bör du också ha god organisationsförmåga, ha lätt för att samarbeta, vara flexibel och lösningsfokuserad.
Då uppdraget innebär tjänstgöring på flera olika skolor krävs att du har B-körkort och tillgång till bil.
När du gör din ansökan vill vi ha ett cv där dina tidigare meriter framgår. Det personliga brevet kan du däremot utesluta, istället får du besvara några urvalsfrågor. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och goda referenser.
Innan ett erbjudande om anställning kommer vi att begära ett utdrag från belastningsregistret.
Varmt välkommen med din ansökan!
