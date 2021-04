Modersmålslärare och/eller studiehandledare för sex olika språk - Torsby kommun, Barn- och utbildningsnämnden - Grundskolelärarjobb i Torsby

Torsby kommun, Barn- och utbildningsnämnden / Grundskolelärarjobb / Torsby2021-04-06Torsby kommun har sex kommunala grundskolor och en gymnasieskola. Grundskolorna är belägna i Torsby tätort, Östmark, Stöllet och Sysslebäck. Gymnasieskolan finns i centralorten. Tjänsterna kan vara antingen på en skola eller flera beroende på språkgruppens storlek. Resor kan därför ingå i tjänsten.2021-04-06Torsby kommun i norra Värmland söker modersmålslärare och/eller studiehandledare på följande språk.NederländskaRumänskaRyskaThaiTigrinjaTyskaSom modersmålslärare ansvarar du för elevernas undervisning på deras modersmål, du är betygssättande lärare i de årskurser där det är aktuellt.Som studiehandledare stödjer du elevernas inlärning i skolans ämnen genom att hjälpa eleven med begrepp, sammanhang och översättning så att eleven får förutsättningar att nå kunskapskraven.Tjänsterna modermålslärare och studiehandledare inom samma språk kan kombineras med varandra beroende på det aktuella elevunderlaget i ditt/dina språk.Tjänsten kan innebära tjänstgöring på flera av kommunens skolor, därför är det viktigt att du innehar B-körkort och gärna egen bil, reseersättning utgår vid egen resa.Tjänsternas omfattning är 5-50 % beroende på elevantal i respektive språk.Vi vill att du i första hand är utbildad modersmålslärare, saknar du formell behörighet ser vi gärna att du kan uppvisa en pedagogisk examen från Sverige eller ditt hemland.Du ska tala språket du söker tjänst i flytande samt ha mycket goda kunskaper i svenska språket, vilket innebär att du utan problem läser svensk litteratur och kan delta i en kommunikation på svenska utan språkförbistring.I övrigt trivs du att arbeta med barn och ungdomar, är flexibel och har lätt att samarbeta med kollegor.B-körkort.ÖVRIGTRegisterkontroll via Rikspolisstyrelsen kommer att genomföras enligt bestämmelser för skolans verksamhetsområde.Dina personuppgifter behandlas i Visma Recruit under rekryteringsprocessen och i den utsträckning detta är nödvändigt för att uppfylla lagstiftningen. Ansökan raderas 24 månader efter avslutad rekrytering. Om du har ett Visma Recruit-konto kan du använda redigeringen av din profil för att radera, ladda upp och redigera information. Kontakta annars Torsby kommun.Torsby kommun samarbetar med Visma Recruit i rekryteringsärenden. Visma Recruit vänder sig till dig som vill arbeta inom den offentliga sektorn. Det är också vårt rekryteringsverktyg för att hantera ansökningar samt ett led i att kvalitetssäkra vår rekryteringsprocess. Du söker jobbet genom länken i annonsen. Det är viktigt att du är noggrann när du fyller i din ansökan då den bedöms gentemot andra sökande.Välkommen med din ansökan (personligt brev, CV/meritförteckning, referenser och löneanspråk) via Visma Recruit! Betyg/intyg lämnar du först efter begäran.Vi har gjort vårt medieval och vill därför inte bli kontaktade av säljbolag.Varaktighet, arbetstidDeltid. 5-50 % Dagtid. Tidsbegränsad anställning, tillträde: 2021-08-09 Tjänsterna tillsätts under förutsättning att behov finns. Tillträde enligt överenskommelse., upphör: Möjlighet till förlängning efter 2021-12-22.TimlönSista dag att ansöka är 2021-05-03Torsby kommun, Barn- och utbildningsnämnden5672753