Modersmålslärare Kurdiska
Filipstads kommun / Grundskollärarjobb / Filipstad Visa alla grundskollärarjobb i Filipstad
2026-06-29
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Filipstads kommun i Filipstad Publiceringsdatum2026-06-29Beskrivning
Stjärnskolan är en nybyggd F - 3 skola med cirka 300 elever och 55 medarbetare. Skolan är mångkulturell och vi arbetar aktivt med värdegrund och språkutveckling för att skapa en trygg och lärorik miljö för våra elever. Hos oss får du god stöttning av kollegor och ett elevhälsoteam med kurator, skolsköterska och specialpedagog. Ledningen består av rektor och biträdande rektor.
Vi söker nu en modersmålslärare i kurdiska (kurmanji) till grundskolan. Dina arbetsuppgifter
Ansvarig för modersmålsundervisning i årskurs 1 - 3.
I tjänsten ingår att:
Planera, genomföra och utvärdera undervisningen.
Arbeta för bästa möjliga måluppfyllelse hos våra elever.
Skapa god miljö för lärande.
Arbeta och dokumentera i de verksamhetssystem som finns.Kvalifikationer
Vi söker dig som har goda kunskaper i kurdiska (kurmanji) och svenska samt pedagogisk erfarenhet eller utbildning.
Du har ett professionellt förhållningssätt, är engagerad i arbetet med eleverna och bidrar till deras utveckling mot att uppfylla målen.
Du är ansvarstagande och skapar goda relationer till både elever, kollegor och vårdnadshavare. Du har en god samarbetsförmåga och ett positivt förhållningssätt. Anställningsvillkor
Tjänsten är en timanställning med 1 - 2 timmars undervisningstid per vecka. För arbete inom skolan krävs uppvisande av giltigt belastningsregister.
Välkommen med din ansökan!
I Filipstad möter du en lugn miljö och en vacker natur. Vi erbjuder ett aktivt föreningsliv och möjlighet till många fritidsaktiviteter såväl kulturella som sportaktiviteter. Filipstads kommun är en stor arbetsgivare med ca 1 100 tillsvidareanställda. Här satsar vi på våra medarbetare, till exempel genom att erbjuda ett brett utbud av kostnadsfri träning och friskvårdsaktiviteter, läs mer om detta på www.filipstad.se/friskvard
Leva i Filipstad är lätt! Läs mer om hur du kan få ut mer av livet genom att arbeta och bo i Filipstad på movetofilipstad.se. Vi har även goda pendlingsmöjligheter med buss (Exempelvis Filipstad - Karlstad).
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Filipstads Kommun
(org.nr 212000-1876), http://www.filipstad.se/ledigajobb
Hantverksgatan 22 (visa karta
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682 31 FILIPSTAD Arbetsplats
Barn och utbildningsförvaltningen, Grundskolorna, Stjärnskolan Kontakt
Emelie Gruvberger 0590-61513 Jobbnummer
9982308