Modersmålslärare i Vietnamesiska
2025-12-29
Vi söker nu en modersmålslärare i Vietnamesiska till Partille kommun.
Som lärare i modersmål undervisar du elever på plats i deras modersmål, mot läroplanens mål. I arbetet ingår att planera, genomföra, bedöma, betygsätta och följa upp undervisningen utifrån svenska skolans kursplaner. I arbetet kan det även ingå studiehandledningsuppdrag där du i tätt samarbete med skolans lärare jobbar med nyanlända elever som behöver språklig hjälp på modersmålet. Språket som är aktuellt är Vietnamesiska. Tjänsten är ambulerande och kontakt med vårdnadshavare och andra pedagoger på skolorna runt om i Partille är en viktig del av tjänsten. Distans/fjärrundervisning är ej aktuellt för denna tjänst.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har lärarexamen (svensk eller från annat land som är validerad av universitet och högskolerådet) med behörighet att undervisa i Vietnamesiska.
Kunskaper i ytterligare något språk, utöver det aktuella, kan vara meriterande. Du har goda kunskaper i svenska språket och det aktuella modersmålet både i tal och skrift och har erfarenhet av pedagogiskt arbete i skolan. En stor del av arbetet sker med hjälp av digitala verktyg så du behöver vara mycket duktig på att hantera digitala kommunikationsmedel. Du behöver ha goda kunskaper om det svenska samhället för att ha möjlighet att hjälpa nyanlända elever i sin nya kontext.
Som person har du ett gott bemötande och förmåga att skapa goda relationer och samarbete med såväl elever som vårdnadshavare. Du tar ansvar för ditt uppdrag på ett strukturerat och självständigt sätt. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Bra att veta
Tjänsten avser en tidsbegränsad anställning under vårterminen på 10 %.
Jobba i Partille kommun
Partille kommun är en plats där allas lika värde står i centrum och där mångfald ses som en styrka. Med professionalitet i varje möte skapar vi drygt 3000 anställda trygghet, kvalitet och omtanke för både invånare och varandra. Här finns en stark framåtanda som driver utveckling och innovation, vilken främjas av närhet och korta beslutsvägar.
Ett gött arbete för ett gott samhälle!
Läs mer om hur det är att arbeta i Partille kommun här: https://www.partille.se/arbetsmarknad--jobb/Övrig information
Vi tar enbart emot ansökningar via vårt rekryteringssystem Varbi. Har du skyddad identitet, ring istället Partille kommuns växel, 031-792 10 00, och be att få prata med Rekryteringsenheten som hjälper dig vidare.
Partille kommun tar inte emot några personliga brev. Du kommer istället att få besvara ett antal enkätfrågor som blir en del i bedömningen vid urval.
Innan eventuell anställning behöver du uppvisa filtigt pass eller nationellt ID för kontroll av identitet och medborgarskap. Är du medborgare utanför Sverige, EU, ESS eller Schweiz måste du kunna uppvisa ett giltigt uppehålls-/arbetstillstånd eller kunna styrka att du är undantagen skyldigheten att ha arbetstillstånd.
Vi undanbeder oss kontakt med mediesäljare, rekryteringskonsulter och liknande för denna rekrytering.
Är du nyfiken på vilka utvecklingsarbeten som pågår i våra verksamheter inom skola och förskola i kommunen? Kika här: https://www.partille.se/barn--utbildning/inblick/ Ersättning
