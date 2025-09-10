Modersmålslärare i vietnamesiska
2025-09-10
Är du en person som värdesätter utveckling, engagemang och omtänksamhet i ditt arbetsliv? Då skulle vi passa bra ihop - för det gör vi också.
Genom att jobba hos oss är du med och bidrar till en bättre vardag för tusentals människor i Marks kommun. Inte minst din egen. Hos oss får du möjlighet att växa - både som person men också i din yrkesroll, samtidigt som det du jobbar med får ett helt samhälle att växa. Oavsett vad dina arbetsuppgifter är så kommer du göra livet för alla de som bor och verkar här lite enklare. Och det är något vi värdesätter högt. Vår vision är att vara en nära kommun med människan i fokus. Nära varandra, vår omvärld och framtiden. Vi vill vara ett närvarande samhälle som med lugn och värme står bakom ryggen och tar emot våra 35 000 invånare, 3 600 medarbetare och tusentals företagare. Då blir varenda medarbetare hos oss betydelsefull. Tillsammans ser vi till att ett helt samhälle fungerar. Publiceringsdatum2025-09-10Arbetsuppgifter
I din roll som modersmålslärare ingår du i ett arbetslag med övriga modersmålslärare i kommunen. Som modersmålslärare i Marks kommun undervisar du kommunens elever i åk 1-9 samt på Marks gymnasieskola. Undervisningen genomförs på olika skolor, beroende på var i kommunen de aktuella eleverna är bosatta. Även studiehandledning, enskilt och i grupp, ingår ofta i uppdraget. Undervisningsgrupperna kan bestå av elever i olika åldrar och med varierande förkunskaper. I tjänsten ingår också mycket föräldrakontakter samt närvarorapportering, lektionsplanering etc. i skolportalen Vklass.Kvalifikationer
Som modersmålslärare ska du kunna bra svenska muntligt och skriftligt, kunna ditt modersmål väl, muntligt och skriftligt och ha körkort. Om du är legitimerad lärare så är detta meriterande, men du som väntar på din legitimation eller är obehörig med annan kvalifikation är också välkommen att söka.
Du är en förebild för barn och unga och värdesätter förtroendefulla relationer samt har höga förväntningar på eleverna som en utgångspunkt för framgångsrikt lärande. Det är viktigt i rollen som modersmålslärare att du har en väl utvecklad pedagogisk förmåga. Du har god förståelse för hur barn och ungdomar tar till sig kunskap och om olika förutsättningar för lärande. Det är också viktigt att du är flexibel och lätt kan anpassa dig till ändrade omständigheter i verksamheten.
Du är kreativ, självständig, flexibel och stresstålig och du har lätt för att skapa kontakt och samarbeta med såväl elever som kollegor och vårdnadshavare. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Kunskap om kursplanen i ämnet modersmål, pedagogisk planering och bedömning och betygssättning är meriterande. Du ska också ha god förståelse för läroplanens värdegrund och kunskapssyn och ska kunna förhålla dig till detta.
God datavana och digital kompetens är en förutsättning. Lärarlegitimation är meriterande.
Vi som jobbar inom Marks kommun utvecklar gemensamt vår tillsammanskultur genom att vi är engagerade, omtänksamma och utvecklande, till långsiktig nytta för individ och samhälle.
I våra tjänster lägger vi stor vikt vid din personliga lämplighet.
Som arbetsgivare främjar vi lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla medarbetare och värdesätter de kvaliteter som mångfald och en jämn könsfördelning kan tillföra verksamheten.
Marks kommun erbjuder olika personalförmåner såsom exempelvis attraktivt friskvårdsbidrag, rabatterat årskort på Västtrafik, hyrcykel, pensions- och semesterväxling, samt möjlighet till distansarbete- och flexibel arbetstid utifrån verksamhetens behov och utformning. Det är också enkelt att pendla hit från exempelvis Göteborg, Borås och Varberg.
Ersättning

Enligt avtal.
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C277102". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Marks kommun
(org.nr 212000-1504) Arbetsplats
Marks kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen
rektor
Pernilla Åkerström pernilla.akerstrom@mark.se 0320-217497
9501128