Modersmålslärare i tyska
Mora Kommun / Grundskollärarjobb / Mora Visa alla grundskollärarjobb i Mora
2026-06-10
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Ansök idag. Kollegor imorgon.Publiceringsdatum2026-06-10Beskrivning
Vi söker en modersmålslärare i tyska.Dina arbetsuppgifter
Arbetet innebär undervisning i tyska som modersmål. Som modersmålslärare kan du arbeta på flera skolor. Modersmålsundervisningen är på eftermiddagar efter att eleverna slutat skolan.
Undervisningen i tyska modersmål sker en timme i veckan i en eller två grupper.Kvalifikationer
Tala, skriva och läsa tyska. Modersmålslärare eller erfarenhet inom pedagogiskt arbete.
För- och grundskoleförvaltningen
Vi söker nya kollegor som ska vara delaktiga i den fortsatta utvecklingen av Mora kommun. Som medarbetare hos oss delar du vår värdegrund. Den tar avstamp i ett positivt förhållningssätt, eget ansvar och självklart ha medborgaren i fokus. För- och grundskoleförvaltningens värdegrund är att alla är olika och lika bra!
Hälsa och utveckling är naturliga inslag för våra medarbetare.
Mora kommun har väl fungerande skolor med skickliga lärare, skolledare och elever. Vi lyfter resultaten genom en medveten satsning på engagerad och kompetent personal, kompetensutveckling och lärarlyftssatsningar. Det kollegiala lärandet är en av de genomgripande insatser som bildar en röd tråd från förskola till högskola och ett av skälen till den höga trivseln och det goda samarbetet.
Mora kommun har en central elevhälsoenhet med alla professioner som stödjer kommunens förskolor och skolor. Elevhälsan har en viktig roll i ett pågående tillgänglighetsarbete enligt Specialpedagogiska skolmyndighetens modell.
Välkommen med din ansökan till oss!
Mora kommun
Mora kommun är alla vi som jobbar här. För oss är det naturligt att ha medborgaren/kunden i fokus, vara serviceinriktade och bemöta alla med respekt. Vi tar gemensamt ansvar för verksamheten, vår egen och andras arbetssituation. När vi möter utmaningar och nya förutsättningar gör vi det med ett positivt förhållningssätt och tar tillsammans initiativ till utveckling. Var med oss när vi växer som människor och kommun. Idag och imorgon. Läs mer om oss här: Mora kommun som arbetsgivare
För dig som sökande har vi möjlighet att erbjuda medflyttarservice, se vidare Rekryteringslots
Om du är eller tidigare har varit anställd i Mora kommun kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Vi värnar om din integritet, läs mer om vår behandling av personuppgifter här: Personuppgiftshantering.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Mora Kommun
(org.nr 212000-2213), https://www.morakommun.se/ledigajobb
Fredsgatan 16 (visa karta
)
792 32 MORA Arbetsplats
För- och grundskoleförvaltningen, Grundskolor, Nyanländas lärande Kontakt
Sveriges Lärare 0250-26000 Jobbnummer
9956301