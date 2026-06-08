Modersmålslärare i tyska
Lerums kommun, Social Hållbarhet / Grundskollärarjobb / Lerum Visa alla grundskollärarjobb i Lerum
2026-06-08
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Lerums kommun är känd för sina natursköna platser med sjöar och skog. Kommunen har 3 200 medarbetare och 43 000 invånare men räknar med att växa rejält inom de närmsta åren. Lerum ligger endast 20 minuters resväg från Göteborg och står idag inför en utvecklingsintensiv period med många spännande projekt på gång, allt ifrån skola till bostäder. Kommunen arbetar för att säkra både god service, hög välfärd och ett blomstrande företagsklimat.
Dagens Samhälle har dessutom nyligen utsett Lerum till vinnare i kategorin storstadskommuner (2025) - en utmärkelse som bygger på en omfattande jämförelse av 290 svenska kommuner inom bland annat skola, vård och omsorg, ekonomi, kultur och fritid, attraktivitet, näringsliv och framtidsfaktorer som digitalisering och civil beredskap. Vi är numera en Superkommun!
Enheten för flerspråkighet organiserar modersmålsundervisning, studiehandledning och mottagande av nyanlända elever. Lärarna på enheten undervisar i 24 olika språk.
Genom kollegialt lärande strävar vi kontinuerligt efter att förbättra och utveckla den pedagogiska praktiken. Vårt fokus är pedagogisk utveckling, professionalitet och arbetsglädje. Enheten har möteslokaler och arbetsrum på Torpskolan, ett centralt läge i Lerum och dit det är lätt att ta sig med tåg/buss.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-08Arbetsuppgifter
I ditt uppdrag ingår att undervisa elever i modersmål tyska för grundskolan så väl som gymnasiet. I tjänsten kan även studiehandledning förekomma.
Du deltar med motivation och entusiasm på de möten och den kompetensutveckling som förekommer för ditt professionella lärande.
Planering, genomförande, utvärdering och utveckling av det pedagogiska arbetet gör du såväl självständigt som tillsammans med arbetslaget.
En gång i veckan träffas arbetslaget för kollegialt lärande och utveckling av verksamheten där du övar, prövar och delar. Enheten är indelad i forumgrupper för att skapa delaktighet i enhetens gemensamma målbild.Kvalifikationer
Vi söker dig som är en positiv kraft i arbetet och har lätt för att skapa och upprätthålla goda sociala relationer till dem du möter så som arbetskamrater, elever och vårdnadshavare. Du är utvecklande i ditt ledar- och medarbetarskap.
Du är flexibel i ditt pedagogiska upplägg och möter eleverna med respekt, uppmuntran och höga förväntningar. I mötet med pedagogisk personal på skolorna är du samarbets- och lösningsorienterad samtidigt som du är skicklig på att förmedla vad ditt uppdrag är.Kvalifikationer
Du har didaktiska kunskaper i tyska och goda kunskaper i svenska, både i tal och i skrift. Modersmålslärarlegitimation är önskvärd. För en tillsvidareanställning krävs lärarlegitimation.
Minst gymnasiebehörighet eller liknande är ett krav.
Kunskap om det svenska skolsystemets styrdokument.
Arbetet kräver att du har god vana i att hantera digitala verktyg.
Meriterande:
Högskolekurser mot utbildning.
Tidigare erfarenhet av undervisning.
Körkort och tillgång till egen bil är önskvärt eftersom en del av tjänsten är ambulerande.
För att få arbeta med barn och ungdomar krävs ett utdrag från Polisens belastningsregister. Du beställer det själv via Polisens hemsida: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/digitalt-registerutdrag/
Rekryteringen sker löpande under ansökningsperioden så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre.
Arbetstid: Dagtid.
Utvecklingen i Lerums kommun ska vara hållbar och vår styrning utgår från de globala målen i Agenda 2030.
Vi tror att våra olikheter berikar och utvecklar individen, verksamheten och samhället positivt. Som arbetsgivare arbetar Lerums kommun aktivt för jämställdhet och mångfald och mot all form av diskriminering och kränkande särbehandling.
Vi värnar om en god arbetsmiljö där du kan kombinera arbete och fritid. Som anställd hos oss får du tillgång till en rad förmåner, som friskvårdsbidrag och personalvårdsprogram. Läs mer om våra personalförmåner här: https://lerum.se/dina-formaner
Som anställd i Lerums kommun kan det förekomma krav på att använda personligt Bank-ID i tjänsten för legitimering i till exempel systeminloggning eller annan verifiering.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen ber vi dig skicka in din ansökan via den här länken, och inte via e-post eller pappersformat.
Varmt välkommen med din ansökan!
Inför den här rekryteringen har vi redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda. Vi undanber oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C329535". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Lerums Kommun
(org.nr 212000-1447)
Bagges Torg (visa karta
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443 80 LERUM Arbetsplats
Lerums kommun, Social Hållbarhet Kontakt
Sveriges Lärare lerum@sverigeslarare.se Jobbnummer
9951362