Modersmålslärare i tyska
2025-11-07
Värmdö är skärgårdens mötesplats med en unik kombination av naturens stilla skönhet och en mer stadslik livsstil. Vårt uppdrag är inte ett utan många: skola, fastigheter, socialtjänst, hamnar, vård, bibliotek, omsorg och många fler. Vi verkar för att alla Värmdöbor kan leva ett rikt och fritt liv. Vi vill vara de som möjliggör drömmen om en livskraftig trygg miljö för hem, familj och företag
Ska vi lyckas med det fullt ut måste vi ha många och omfattande kompetenser och arbeta tillsammans för en gemensam och tillitsfull arbetskultur, byggd på modiga, ansvarstagande medarbetare som förstår invånarnas behov och önskemål.
Vår verksamhet
Modersmålsundervisningen för kommunens elever i årskurs 1-9 samordnas av Enheten för modersmål som ligger under Ekedalsskolan i Gustavsberg.
Undervisningen bedrivs på olika skolor beroende på var i kommunen eleverna är bosatta. Undervisningsgrupperna består av elever i blandade åldrar och med varierande förkunskaper.
Ditt uppdrag
I rollen som modersmålslärare ingår du i ett arbetslag tillsammans med övriga modersmålslärare i kommunen. Tjänsten omfattar deltagande i arbetslagsmöten cirka två gånger per termin. I rollen ingår även omfattande föräldrakontakt samt närvarorapportering, lektionsplanering och dokumentation i skolportalen Vklass.
Vi söker dig som har lärarutbildning och erfarenhet av undervisning för elever i olika åldrar. Du ska ha mycket goda kunskaper i det språk du undervisar i samt god kännedom om kultur och traditioner i länder där språket talas. Du behöver också ha goda kunskaper i svenska språket samt i svensk kultur och svenska traditioner.
Vi lägger stor vikt vid din förmåga att samarbeta och kommunicera med elever, kollegor och föräldrar, samt att du självständigt kan bedriva undervisning utifrån gällande styrdokument. Kunskap om kursplanen i ämnet modersmål, pedagogisk planering, omdömesskrivning, bedömning och betygssättning är meriterande. God förståelse för läroplanens värdegrund och kunskapssyn är också viktig.
Din erfarenhet
Datorvana är ett krav och en förutsättning för att lyckas i uppdraget. Erfarenhet av skolportalen Vklass är meriterande.
Dina personliga egenskaper
Självständighet
Samarbetsförmåga
Relationsskapande
Omdöme
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Värmdö kommun erbjuder
Anställningen omfattar ferietjänst på deltid (12 %) och är en visstidsanställning under läsåret 2025/2026 med start för vårterminen. Tillträde 12 januari eller enligt överenskommelse.
Vill du veta mer är du välkommen att kontakta Cengiz Dogan tel. 08-570 477 76.
