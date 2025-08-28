Modersmålslärare i tyska
2025-08-28
Vill du vara med och utmana samt utveckla arbetet med flerspråkiga elevers lärande? Då behöver vi dig! I Nynäshamns kommun vill vi ge våra elever de bästa förutsättningarna att utvecklas. Forskningen står i fokus och vi satsar på det kollegiala lärandet, där erfarenheter delas i ett öppet klimat med närhet i organisationen. Publiceringsdatum2025-08-28Dina arbetsuppgifter
I dina arbetsuppgifter som modersmålslärare ingår planering, genomförande och utvärdering av undervisningen. Vid behov är du även behjälplig med översättning under elevmöten samt vid överförande av information mellan skola och elev/hem.
Du förväntas vara en aktiv del i det vardagliga arbetet samt bidra till arbetslagens och elevernas utveckling för att nå högre måluppfyllelse. Du ska vara väl insatt i skolans styrdokument och kunna omsätta dessa i det praktiska arbetet.
Som modersmålslärare kommer du att arbeta både självständigt och i arbetsgrupp samt delta på APT och andra pedagogiska möten. Arbetet sker på olika skolor i kommunen vilket innebär att du möjligtvis behöver förflytta dig under dagen. Utöver det ingår sedvanliga arbetsuppgifter som att planera lektioner och sköta närvarorapportering av dina elever. Flexibilitet är av stor vikt då scheman och elevunderlag kan ändras under terminen.
Vi söker personal till följande tjänster:
• Modersmålslärare i tyska ca 10%
Anställningen är inledningsvis höstterminen 2025, med möjlighet till förlängning
Om arbetsplatsen
Barn- och utbildningsförvaltningens främsta uppgift är att erbjuda en trygg och stimulerande lärmiljö där vi rustar barn och ungdomar för framtiden. Vi arbetar också för att främja tillgången till kultur- och fritidsaktiviteter för alla invånare.
Enheten för modersmål och studiehandledning är en enhet i grundskolans organisation. Enheten har en enhetschef som finns organiserad i rektorsgruppen. Vi är i dag 32 anställda lärare som arbetar i kommunens olika skolor. Våra utvecklingsområden är bedömning och betygsättning samt arbete utifrån vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Enheten har som mål att alla barn som talar ett annat språk än svenska hemma kan få undervisning i sitt eget språk. Undervisningen hjälper eleven att utveckla sitt språk och lära sig mer om sin egen kultur.
Det här söker vi hos dig
För att lyckas i rollen har du:
• akademisk utbildning eller annan bakgrund som arbetsgivaren bedömer likvärdig
• erfarenhet av undervisning, gärna tidigare erfarenhet av arbete med modersmål och studiehandledning inom grundskola och gymnasium
• dokumenterade goda kunskaper i svenska språket, såväl tal som skrift (godkänt betyg i SVE3/SVA 3 eller avklarat Tisus)
• tyska som modersmål
• Kunskap att hantera digitala lärverktyg
Det är meriterande om du har:
• lärarlegitimation i ämnet modersmål (tyska)
• erfarenhet av svensk skola och insikt i skolornas läroplaner
• vana av att hantera digitala lärverktyg som används i din undervisning i enlighet med läroplanen
Personliga egenskaper vi letar efter
Som person har du god förståelse för hur människan tar till sig kunskap och människors olika förutsättningar. Du har förmåga att skapa goda relationer med elever vilket ger studiero och engagemang i undervisningen. Du är självgående och kan driva det som förväntas utifrån styrdokument, pedagogisk planering och kursplan samtidigt som du har en god samarbetsförmåga och ett flexibelt förhållningssätt till uppkomna situationer. Du värdesätter olikheter och har en god förståelse för hur bakgrund och grupptillhörighet påverkar en person. I uppdraget som handledare är det viktigt att du har god insyn och kunskap i den svenska kulturen och dess traditioner.
Det här erbjuder vi dig
• Hos oss får du göra skillnad i människors liv. Här har du nära till din chef och dina kollegor, påverkan och beslut.
• Nynäshamn är en lugn och trygg kommun. Tryggheten finns även i våra team - vi är prestigelösa, uppmuntrar och backar upp varandra när det behövs.
• Nynäshamns kommun är en del av Sveriges starkaste tillväxtregion. Vår resa ger dig möjlighet till utmaningar och varierande arbetsuppgifter.
• Vi erbjuder fri tillgång till gym. Du får även friskvårdstimme eller friskvårdsbidrag.
• Vi har en aktiv personalförening där du kan hyra stugor i fjällen och i skärgården. Du kan också delta i olika aktiviteter som till exempel padel, kajak och ridning.
Information om tjänsten
Tillträde: 15 september 2025
Anställningsform: tidsbegränsad anställning
Sysselsättningsgrad: 10%
Antal lediga befattningar: 1
Ref. nr: BUN/2025/0186/023-1 Kontaktperson för detta jobb
Katarzyna Duszynska
Enhetschef
08 52068159katarzyna.duszynska@nynashamn.se
Facklig företrädare
Fackliga företrädare nås via Kontaktcenter
08-520 680 00 Ersättning
individuell lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-13
Detta är ett deltidsjobb.
Nynäshamns kommun
(org.nr 212000-0233), https://www.nynashamn.se/
Enhetschef
Katarzyna Duszynska Katarzyna.Duszynska@nynashamn.se 08-52068159 Jobbnummer
9481463