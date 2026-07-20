Modersmålslärare i teckenspråk, vikariat
Skellefteå kommun, utbildning och arbetsmarknad / Pedagogjobb / Skellefteå Visa alla pedagogjobb i Skellefteå
2026-07-20
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Vill du använda svenskt teckenspråk för att göra verklig skillnad för barn och unga? Hos oss blir din språkliga kompetens en viktig del i att skapa trygghet, stärka lärandet och ge elever möjlighet att utveckla sitt språk och sin identitet. Nu söker vi en modersmålslärare i svenskt teckenspråk som vill bidra till att elever får de bästa förutsättningarna att lyckas i skolan.
Tjänsten är ett heltidsvikariat till 31 december 2026 med möjlighet till förlängning.
DIN ROLL
Som modersmålslärare undervisar du elever i svenskt teckenspråk och stöttar deras språkutveckling utifrån läroplanens mål. Undervisningen kan ske både enskilt och i grupp och är i första hand förlagd till olika skolor runt om i kommunen.
Du blir en del av enheten kompetenscentrum, flerspråkighet, där modersmålsundervisning är en viktig del av skolans uppdrag. I rollen hjälper du elever att utveckla sina språkliga färdigheter, stärka sin identitet och skapa goda förutsättningar för fortsatt lärande. Du samarbetar med skolpersonal och vårdnadshavare för att ge eleverna bästa möjliga stöd i sin utveckling.
DIN KOMPETENS OCH ERFARENHET
Vi söker dig som har mycket goda kunskaper i svenskt teckenspråk och kan använda språket obehindrat i undervisningen.
Du uttrycker dig väl på svenska i tal och skrift och har god vana av att använda digitala verktyg i ditt arbete. Har du erfarenhet av undervisning är det meriterande, liksom lärarlegitimation eller annan pedagogisk utbildning.
Eftersom du möter elever, vårdnadshavare och kollegor i olika sammanhang behöver du kunna skapa förtroendefulla relationer och samarbeta väl med andra. Du planerar och organiserar ditt arbete självständigt och tar ansvar för att undervisningen håller hög kvalitet.
För den här tjänsten behöver du, enligt lag, visa upp ett aktuellt registerutdrag från Polismyndigheten inför en eventuell anställning. Det gäller utdraget "Arbete inom skola eller förskola". Du ansvarar själv för att beställa rätt utdrag via polisen.se.
DIN NYA ARBETSPLATS
I Skellefteå kommun arbetar vi för att alla barn och elever ska få möjlighet att lyckas i skolan utifrån sina egna förutsättningar. Modersmålsundervisning är en viktig del av det arbetet och bidrar till både språkutveckling, identitet och lärande.
Hos oss blir du en del av en verksamhet som präglas av samarbete, engagemang och utveckling. Tillsammans arbetar vi för att skapa en likvärdig utbildning där varje elev får möjlighet att växa och nå sin fulla potential.
Arbetet innebär resor mellan olika skolor i kommunen, vilket gör att du behöver kunna ta dig mellan arbetsplatser på ett självständigt sätt.
BRA ATT VETA
Vi rekryterar kompetensbaserat och fokuserar på din erfarenhet, kunskap och potential. I stället för personligt brev besvarar du några urvalsfrågor och bifogar ett uppdaterat CV.
Vill du veta mer om hur det är att bo och leva i Skellefteå?
Läs mer: https://skelleftea.se/
(https://skelleftea.se/)
Våra förmåner: https://skelleftea.se/formaner
(https://skelleftea.se/formaner)
Lönestatistik: https://skelleftea.se/lonestatistik
(https://skelleftea.se/lonestatistik)
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "741852". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skellefteå Kommun
(org.nr 212000-2643)
Skellefteå kommun (visa karta
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931 85 SKELLEFTEÅ Arbetsplats
Skellefteå kommun, Utbildning och arbetsmarknad Kontakt
Sveriges Lärare Skellefteå +46910736150 Jobbnummer
10006577