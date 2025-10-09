Modersmålslärare i swahili
Vad vi gör och vill
Mångfaldsenheten har idag ett 40-tal anställda och erbjuder modersmålsundervisning och studiehandledning i över 20 olika språk inom hela kommunen.
Vi har en kultur där alla på enheten samarbetar och tar gemensamt ansvar för att säkerställa kvaliteten i vårt arbete. Organisationen präglas av kollegialt lärande, där erfarenheter och kunskaper sprids och utvecklas kontinuerligt. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens modersmålsundervisning i swahili.Publiceringsdatum2025-10-09Om tjänsten
Du kommer att undervisa i swahili från F-klass till gymnasium och studiehandleda de flerspråkiga elever som är behov av språkligt stöd. Arbetet kommer att fördelas på olika skolor i kommunen, i nära samarbete med klasslärare och mentorer. Du arbetar självständigt med att planera och genomföra undervisningen på olika nivåer, ofta i heterogena grupper där Läroplanen, Lgr 22 med den nationella kursplanen i ämnet modersmål är vägledande.
Tjänsten är tillsvidare anställning vid behörighet till tjänsten. Deltid, ca 20%. Tillträde omgående. Månadslön.
Vem är du?
Vi söker dig som är behörig modersmålslärare eller har dokumenterad utländsk högskoleutbildning i pedagogik och kan undervisa i swahili . Du har ett nutida språk och följer den språkliga utvecklingen i modersmålet.
Du har även dokumenterade kunskaper i svenska språket (minst SVA 3) och kan obehindrat kommunicera i tal och skrift eftersom tjänsten bland annat innebär dagliga kontakter med svensktalande kollegor samt pedagogisk dokumentation och administrationsarbete på svenska.
Erfarenhet av arbete som modersmålslärare är meriterande.
Kunskaper om det svenska samhället är nödvändigt samt kunskaper i våra styrdokument. För att kunna studiehandleda elever i olika ämnen är det önskvärt att du har goda kunskaper i matematik samt No- och So-ämnen. Vi använder digitala verktyg i vårt arbete och ser gärna att du är nyfiken och van IT-användare. Körkort och tillgång till egen bil är en fördel (inte ett krav)- då du har hela kommunen som arbetsfält.
Förutom dina kunskaper och erfarenheter lägger vi stor vikt till personlig lämplighet. För att lyckas i rollen som modersmålslärare behöver du värdesätta ett nära samarbete med kollegor och känna dig trygg i att arbeta självständigt. Du ska våga tänka nya banor och se möjligheter i det pedagogiska arbetet samt skapa en miljö där eleverna ges möjlighet att lyckas och nå sina kunskapsmål. Modersmålslärares uppdrag kräver att du är strukturerad, engagerad och flexibel. Du kommer att vara en del i ett Mångkulturellt sammanhang med en palett av olika kulturer.
Välkommen med din ansökan
Varmt välkommen med din ansökan senast 24 oktober 2025. Har du några frågor? Kontakta oss via mejl eller telefon:
Enhetschef, Svajune Cernikiene, svajune.cernikiene@tyreso.se
Tel 08-578 290 90
Kontaktuppgifter till arbetstagarorganisationerna finner du här https://www.tyreso.se/arbetstagarorganisationer.
Läs mer om hur det är att jobba hos oss: https://www.tyreso.se/jobba-hos-oss.html.
Barn- och utbildningsförvaltningen
Tyresö är nära. Nära storstad, skog och skärgård, 20 minuter från Stockholm city. Tyresö kommun som arbetsplats kännetecknas av fokus på resultat, engagemang och nära ledarskap. Vi gör skillnad i Tyresöbornas vardag. Bli en av oss, här trivs nya tankar.
Barn- och utbildningsförvaltningen i Tyresö ansvarar för hela utbildningskedjan - från förskola till vuxenutbildning. Vi ligger i framkant när det gäller ett inkluderande arbetssätt och har ett arbetsklimat där medarbetare, barn och elever kan växa och lyckas. Gemensamt för alla våra verksamheter är helhetstänk, likvärdighet och ett nära pedagogiskt ledarskap. Tillsammans skapar vi en utbildning för var och en.
