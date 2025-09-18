Modersmålslärare i Ryska 10-20%
2025-09-18
Vill du ha meningsfulla arbetsuppgifter som gör skillnad i människors liv? Välkommen till kommunen som är långt ifrån lagom!
Botkyrka kommun är den sjätte största kommunen i Stockholms län och består av kommundelarna Alby, Fittja, Hallunda, Norsborg, Tullinge, Tumba, Vårsta och Grödinge. Botkyrka kommun har cirka 95 000 invånare och drygt 6 400 medarbetare.
Utbildningsförvaltningen ansvarar för förskola, fritidshem, grundskola, gymnasium samt anpassad grund- och gymnasieskola. Vi har drygt 3 200 medarbetare vid 45 förskolor, 22 grundskolor och fyra gymnasieskolor. Här finns ett stort engagemang för att alla barn och elever ska få undervisning av hög kvalitet, möjlighet att utvecklas och att nå sin fulla potential. I Botkyrka ser vi att framgång i skolan är nyckeln till ett gott liv och den starkaste skyddsfaktorn för framtiden.Publiceringsdatum2025-09-18Beskrivning
Språkcentrum i Botkyrka kommun är en skolenhet som ansvarar för modersmålsundervisning och studiehandledning på 26 kommunala grund- och gymnasieskolor samt friskolor.
Språkcentrum ansvarar även för mottagningen av nyanlända elever.
Vi har i uppdrag att bevara och främja flerspråkighet. Vi strävar efter att stå i framkant med ett interkulturellt förhållningssätt för att våra elever ska utveckla sig till modiga, energiska, ansvarsfulla och öppna medborgare.
Som modersmålslärare ansvar du för att planera, genomföra och utveckla undervisningen efter varje elevs förutsättningar. Du kommer också att utvärdera och utveckla verksamhetens pedagogiska arbete. Arbetet sker både självständigt och i arbetslag. I din anställning kan det även förekomma studiehandledning.
Du bedriver undervisning på olika skolor i kommunen och du kommer att ha tillgång till tekniska verktyg för att underlätta för ditt pedagogiska arbete.
Du ansvarar också för din egen schemaläggning, arbetstid och rapportering i olika system.
Du kommer att tillhöra ett arbetslag där vi jobbar med olika utvecklingsområden.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är:
- Bedriva modersmålsundervisning och studiehandledning i Ryska.
- Sätta betyg och omdömen
Vi söker dig som har lärarlegitimation med behörighet att undervisa modersmål i Ryska alternativt behörighet validerade av Högskoleverket.
Vi ser gärna att du är intresserad av språkutveckling, och förutsätter att du har goda kunskaper i svenska och om det svenska skolsystemet. Du ska kunna bedriva undervisning självständigt och utifrån styrdokument, jobba strukturerat, sätta betyg och göra bedömningar samt ha god samarbetsförmåga. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Det är självklart för dig att arbeta med IKT och att du är intresserad av den digitala utvecklingen som du använder i ditt arbete.Anställningsvillkor
Modersmålslärarlegitimation i Ryska.
Lärarlegitimation i andra ämnen.
Arbetat som modersmålslärare och med studiehandledning.
Arbetat som lärare.
För tjänster på Utbildningsförvaltningen i Botkyrka kommun kommer du som blivande medarbetare att genomgå en bakgrundskontroll.
Läs mer om bakgrundskontroller här: https://www.botkyrka.se/bakgrundskontrollOm företaget
Botkyrka är en kommun full av kontraster där storstadens förortsmiljö möter landsbygdens skogar, ängar, sjöar och havskust. Här talas över 100 språk, här bor och arbetar människor med bakgrund från hela världen.
Vi erbjuder en inspirerande arbetsplats full av möjligheter där vi tillsammans skapar de bästa förutsättningarna för en hållbar framtid.
Vi har goda och trygga arbetsvillkor med kollektivavtal och flera förmåner för att du ska trivas och utvecklas på jobbet. Läs mer här: https://www.botkyrka.se/jobb-och-vuxenutbildning/jobba-hos-oss/vart-arbetsgivarerbjudande
Övrig information
För tjänster inom exempelvis vård-skola-omsorg i Botkyrka kommun behöver du som blivande medarbetare visa utdrag ur Polisens belastningsregister.
Vi arbetar med kompetensbaserad rekrytering för att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och därmed motverka diskriminering.
