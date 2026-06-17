Modersmålslärare i rumänska
Gävle kommun, Bergby rektorsområde / Grundskollärarjobb / Gävle Visa alla grundskollärarjobb i Gävle
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Vill du vara med och göra Gävle ännu bättre med oss? I Gävle kommun arbetar vi engagerat tillsammans för att kunna erbjuda våra invånare en trygg och inspirerande miljö. Vi erbjuder dig en tillitsfull arbetsplats där du kan utvecklas i ditt arbete och växa som människa. Välkommen med din ansökan!
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-17Arbetsuppgifter
Lockas du av att möjliggöra en utvecklande och inkluderande framtid för nyanlända barn och ungdomar? Då kan detta vara en tjänst för dig! Vi söker en engagerad modersmålslärare! Kom och gör Gävles framtid med oss.
Eleverna ska ges möjlighet att utveckla och befästa ämneskunskaper utifrån sina språkliga förutsättningar, därav söker vi nu modersmålslärare i rumänska till Gävle kommuns grundskolor. Arbetet utförs i samarbete med andra pedagoger, elevhälsa och vårdnadshavare.
Som modersmålslärare i rumänska är dina arbetsuppgifter att:
• undervisa i språket
• lära eleverna om kultur och traditioner i de länder där språket talas
Undervisningen följer en kursplan som har ett jämförande syfte vilket innebär att man även måste ha goda svenska språkkunskaper.
För elever som har svårt att nå kunskapskraven eller följa med i övriga ämnen kan du som modersmålslärare stötta genom studiehandledning. Det handlar om att framhäva eller fördjupa elevernas kunskaper inom ett område där svenska begrepp behöver förtydligas och diskuteras på modersmålet.
Anställningens omfattning är 20 %Kvalifikationer
För att kunna utföra uppdraget krävs det att du:
• behärskar rumänska flytande i både tal och skrift
• behärskar svenska flytande i både tal och skrift
• kan arbeta utifrån verksamhetens mål och följa planering
Det är viktigt att du:
• känner dig trygg med att stå och prata, läsa eller skriva inför en större grupp barn eller ungdomar
• har ett relationsskapande förhållningssätt
• kan skapa en öppen dialog
• anpassar ditt agerande utifrån situationen
• har ett prestigelöst förhållningssätt i ditt samarbete med andra
Varmt välkommen med din ansökan!
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet:, tillträde: 2026-08-31 , upphör: 2027-06-04 .
Du är viktig för oss! Som medarbetare i Gävle kommun har du:
• generösa semestervillkor och som nyanställd har du dessutom rätt till betald semester redan under ditt första anställningsår
• ersättning för friskvård och motion när du är anställd mer än tre månader
• flera olika försäkringar via våra kollektivavtal, till exempel ingår sjukförsäkring och arbetsskadeförsäkring.
Läs mer om våra förmåner här: https://www.gavle.se/formaner
Vår värdegrund
Kvalitet, bemötande och samarbete är de viktigaste framgångsfaktorerna för att lösa vårt uppdrag på bästa sätt. För att göra rätt saker och agera klokt i vår vardag är det viktigt att vi utgår från våra gemensamt uttalade värderingar.
Läs mer om oss som arbetsgivare och hur det är att arbeta i Gävle kommun här:https://www.gavle.se/jobbahososs
Här kan du läsa mer om vår organisation:https://www.gavle.se/organisation
Gävle kommun hör till finskt förvaltningsområde. Om du därför utöver våra övriga kompetenskrav även talar finska, kan det vara en merit.
Information till rekryteringskonsulter och annonssäljare: Vi undanber oss all kontakt gällande annonsering och rekryteringstjänster. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C332227". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Gävle Kommun
(org.nr 212000-2338)
Drottninggatan 22 (visa karta
)
801 26 VALBO Arbetsplats
Gävle kommun, Bergby rektorsområde Kontakt
Sveriges lärare
Christin Ripke gavle@sverigeslarare.se Jobbnummer
9968364