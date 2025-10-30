Modersmålslärare i romani
Oskarshamns kommun, Bildningsförvaltningen / Grundskollärarjobb / Oskarshamn Visa alla grundskollärarjobb i Oskarshamn
2025-10-30
, Mönsterås
, Högsby
, Hultsfred
, Borgholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Oskarshamns kommun, Bildningsförvaltningen i Oskarshamn
Välkommen till öarnas och sjöarnas plats!
Här i Oskarshamn kan du uppleva lugnet i värmen och tryggheten och finna din energi i närheten och gemenskapen. Vi är stolta över att vara landets fjärde örikaste kommun, med över 6 000 öar i vår skärgård och i våra 500 sjöar. Oavsett om du söker avkoppling eller äventyr, så har Oskarshamn något att erbjuda. Med havet som fond och barrdoft runt hörnet är det lätt att förälska sig och slå sig till ro.
I Oskarshamn kan du växa och utvecklas. Med stora arbetsgivare inom industri och teknik, drivna entreprenörer och småföretagare, erbjuder Oskarshamn ett välmående näringsliv och spännande möjligheter. Närheten mellan landsbygd, stad, hav och skog ger alla förutsättningar att leva tryggt och bekvämt, med tid över att följa passioner och drömmar. Välkommen att kasta ankar i Oskarshamns kommun.
Bildningsförvaltningens Modersmålsenhet är en spännande arbetsplats, där många språk och kulturer möts. Här finns engagerad personal med ett positivt och interkulturellt förhållningssätt, som vill ge eleverna en bra grund i livet. Vi som arbetar här har vår centrala mötes- och arbetsplats i Annexet, som ligger naturskönt vid Oskarshamns stadspark och vi arbetar också på skolor där våra elever finns i hela Oskarshamns kommun.
Vi lägger stor vikt vid att ta vara på elevernas modersmål, identitet och kultur för att bygga broar till nya kunskaper och erfarenheter. Söker du en spännande arbetsplats där det finns möjlighet att vara med och påverka?
Vill du arbeta på en arbetsplats där vi kan, vill och vågar? Varmt välkommen att söka tjänst på Modersmålsenheten!Publiceringsdatum2025-10-30Arbetsuppgifter
Ditt uppdrag hos oss är att lägga grunden för Ett Gott Liv för de elever du möter och undervisar! Dina huvudsakliga uppgifter är att undervisa i romani som modersmål för elever i grundskolan samt stötta elever i behov av studiehandledning.
Som modersmålslärare kommer du att ingå i Bildningsförvaltningens modersmålslärarteam. Arbetslaget erbjuder dig en kreativ och stimulerande arbetsmiljö. Tillsammans arbetar vi för att öka medvetenheten gällande modersmålets positiva betydelse för det egna lärandet kopplat till olika skolämnen.
Tjänstens innehåll i huvudsak:
* Planera, genomföra och utvärdera undervisningen utifrån styrdokumenten.
* Organisera det pedagogiska arbetet utifrån svensk läroplan och att undervisa med utgångspunkt i kursplanen för modersmål.
* Arbeta och dokumentera i de verksamhetssystem som finns.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare med behörighet att undervisa i romani.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och söker dig som:
* har lätt för att skapa goda relationer med elever och kollegor och vidmakthålla dem
* har en god samarbetsförmåga
* är strukturerad och noggrann
* är en tydlig pedagog som framgångsrikt möter mångfald och olikhet
* är ansvarsfull - du kan på ett självgående sätt planera, genomföra och utvärdera undervisningen utifrån styrdokumenten.
Du behärskar det svenska språket väl både i tal och i skrift.
B-körkort och tillgång till egen bil är en förutsättning för att kunna ta sig an uppdraget.
Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta som lärare.
Vi använder oss av löpande rekrytering, så välkommen med din ansökan redan nu!
ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig ansöka via söklänken och inte via e-post eller pappersformat.
För att kunna bli aktuell för en anställning behöver du kunna visa upp följande utdrag ur belastningsregistret: För arbete inom skola eller förskola. Detta hittar du under https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/.
Du som söker och är intresserad av tjänsten ansök redan nu om utdraget.
Vi har rökfri arbetstid.
Vi erbjuder ett flexibelt friskvårdsavtal.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna tjänst.
Läs gärna mer på https://oskarshamn.com/
Kika gärna på vår fina film om vår stad: https://youtu.be/_T9Cy0C-H_o Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C287019". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Oskarshamns kommun
(org.nr 212000-0761) Arbetsplats
Oskarshamns kommun, Bildningsförvaltningen Kontakt
Chef för Modersmålsenheten
Paula Backhof 010-35 60 000 Jobbnummer
9581918