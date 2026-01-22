Modersmålslärare i portugisiska
2026-01-22
Ingen arbetsdag är den andra lik hos oss på Växjö kommun. Ibland tar vi hand om de små sakerna och ibland om de riktigt stora. Oavsett vilket innebär det en arbetsdag som betyder något på riktigt. Vi är drygt 7 000 medarbetare som tillsammans jobbar för att skapa en bra dag, varje dag.
Hos oss får du möjlighet att göra skillnad och samtidigt växa och utvecklas. Här finns en stor bredd av yrken och karriärmöjligheter, gemensamt för dem alla är att de bygger och skapar vårt framtida Växjö. Vill du dela vår arbetsdag?
Jobba för en bra dag. Varje dag.Publiceringsdatum2026-01-22Arbetsuppgifter
Språk- och kompetenscentrum ansvarar för mottagning av nyanlända elever, modersmålsundervisning och studiehandledning i Växjö kommun. Enheten har också ett kompetensuppdrag inom mottagande, kartläggning, studiehandledning.
Vi söker dig som vill bli en del av vårt team på SKC som modersmålslärare i portugisiska. Tjänstens omfattning är 30-40 % och förlagd på grundskolan. Som modersmålslärare undervisar du elever i portugisiska och stödjer deras språkliga utveckling. Du planerar och genomför undervisning utifrån läroplanens mål och anpassar arbetet efter elevernas behov. Tjänsten innebär arbete med elever i olika åldrar samt nära samarbete med kollegor, mentor och skolledning för att skapa en stimulerande och lärorik miljö. Du kommer även ha kontakt med vårdnadshavare vid behov.Kvalifikationer
Vi söker dig som har mycket goda kunskaper i portugisiska, både i tal och skrift. Du har goda kunskaper i svenska språket, både i tal och skrift. Vi ser gärna att du har eftergymnasial utbildning, gärna med pedagogisk inriktning och erfarenhet av undervisning.
Du har en god samabetsförmåga och är flexibel eftersom du kommer att arbeta nära kollegor samt elever i olika åldrar. Du har god kännedom om svensk kultur och det svenska skolsystemet. Du är van vid att ta eget ansvar och kan arbeta självständigt.
Tjänsten är ett vikariat. Tillsättning sker under förutsättning att erforderliga beslut fattas.
Välkommen med din ansökan!
SKC, språk- och kompetenscentrum ingår i utbildningsförvaltningens Resurscentrum där även den centrala barn- och elevhälsan samt Kulturskolan ingår. SKC leds av enhetschef samt två biträdande enhetschefer.
Som arbetstagare hos oss är du viktig! Oavsett vilken roll du har i vår förvaltning kommer du, tillsammans med oss, arbeta för att bidra till en positiv utveckling för våra barn och elever.
Växjö kommuns anställda ska spegla den mångfald som finns i kommunen. Vi välkomnar sökande oberoende av till exempel ålder, kön och etnicitet.
Som tillsvidareanställd blir du som regel krigsplacerad i vår organisation.
Det kan bli aktuellt med löpande intervjuer så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt.
Medtag utbildningsbevis och eventuell yrkeslegitimation vid intervju. För att bli aktuell för anställning behöver du visa två utdrag från belastningsregistret innan du anställs.
och du ska använda dels det som heter Arbete inom skola eller förskola (442.5) samt Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret (442.3).
För interna kandidater kan det bli aktuellt med annat tillträdesdatum. För mer information se Beslut gällande tidpunkt för byte av enhet vid rekrytering av intern kandidat inom utbildningsförvaltningen på intranätet.
Sista dag att ansöka är 2026-02-08
Biträdande enhetschef
