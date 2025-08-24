Modersmålslärare i portugisiska
2025-08-24
Metapontum söker nu en modersmålslärare i portugisiska för en mindre grupp elever.Publiceringsdatum2025-08-24Om tjänsten
Undervisning i modersmål portugisiska
Omfattning: ca 1 timme per vecka
Start: snarast möjligt
Vi söker dig som
Har erfarenhet av att undervisa i portugisiska, gärna inom skola eller motsvarande
Är pedagogisk, engagerad och kan anpassa undervisningen efter elevernas behov
Vill bidra till att stärka elevernas språk och kulturella identitet
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas så snart vi hittar rätt person. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
E-post: info@metapontum.se Arbetsgivarens referens
