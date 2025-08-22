Modersmålslärare i Portugisiska
2025-08-22
Värmdö är skärgårdens mötesplats med en unik kombination av naturens stilla skönhet och en mer stadslik livsstil. Vårt uppdrag är inte ett utan många: skola, fastigheter, socialtjänst, hamnar, vård, bibliotek, omsorg och många fler. Vi verkar för att alla Värmdöbor kan leva ett rikt och fritt liv. Vi vill vara de som möjliggör drömmen om en livskraftig trygg miljö för hem, familj och företag
Ska vi lyckas med det fullt ut måste vi ha många och omfattande kompetenser och arbeta tillsammans för en gemensam och tillitsfull arbetskultur, byggd på modiga, ansvarstagande medarbetare som förstår invånarnas behov och önskemål. Det är det vi kallar Ett Värmdö, En Förvaltning.
Modersmålslärare i Portugisiska
Modersmålsundervisningen för kommunens elever i åk 1-9 samordnas av Ekedalsskolan i Gustavsberg.
Undervisningen genomförs på olika skolor, beroende på var i kommunen de aktuella eleverna är bosatta. Undervisningsgrupperna består av elever i blandade åldrar och med varierande förkunskaper.
I rollen som modersmålslärare i Portugisiska ingår du i ett arbetslag med övriga modersmålslärare i kommunen. Det ingår i tjänsten att delta i arbetslagsmöten ca fyra gånger per termin. I tjänsten ingår också mycket föräldrakontakt samt närvarorapportering, lektionsplanering etc i skolportalen Vklass.
Vi söker dig som har lärarutbildning och erfarenhet av att undervisa elever i olika åldrar.
Du ska ha mycket goda kunskaper i Portugisiska och i kultur och traditioner i områden/länder där Portugisiska talas. Du ska också ha goda kunskaper i svenska språket och i svensk kultur och svenska tradition.
Vi lägger stor vikt vid att du kan samarbeta och kommunicera med elever, kollegor och föräldrar, samt att du självständigt kan bedriva din undervisning utifrån styrdokumenten. Kunskap om kursplanen i ämnet modersmål, pedagogisk planering, omdömesskrivning, bedömning och betygssättning är meriterande. Du ska också ha god förståelse för läroplanens värdegrund och kunskapssyn och ska kunna förhålla dig till detta.
Du har din hemvist på Ekedalsskolan och undervisningen ligger förlagd på Brunns skola.
Det är ett krav att du i möjligaste mån deltar i nätverksmötena. Även datorvana är ett krav och en förutsättning för att klara uppdraget. Erfarenhet av skolportalen Vklass är meriterande.
Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten och ser därför gärna sökande med olika bakgrund och livserfarenhet till tjänsten.
Anställningen
omfattar ferietjänst på deltid, ca 6 % och är en visstidsanställning under läsåret 2025/2026. Tillträde sker omgående.
I Värmdö kommun arbetar vi aktivt för att skapa hälsofrämjande arbetsplatser med en god arbetsmiljö. Vi erbjuder olika former av friskvård och tillämpar rökfri arbetstid.
Du söker tjänsten via vårt webbaserade rekryteringsverktyg. Klicka på "söktjänst" nedan och följ sedan instruktionerna. Välkommen med din ansökan senast den 7 september 2025.
Vill du veta mer är du välkommen att kontakta biträdande rektor Cengiz Dogan tel. 08-570 477 76.
Fackliga representanter nås via kommunens växel 08-570 470 00.
För denna tjänst är uppvisande av giltigt utdrag ur polisens belastningsregister en förutsättning för anställning.
Värmdö kommun erbjuder ett friskvårdsbidrag, SL-kort mot nettolöneavdrag, och mycket mer. Vi arbetar även aktivt för att skapa hälsofrämjande arbetsplatser med en god arbetsmiljö och tillämpar rökfri arbetstid.
Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten och ser därför gärna sökande med olika bakgrund, livserfarenhet och könsidentitet till tjänsten. Ersättning
