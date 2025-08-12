Modersmålslärare i nederländska, Danderyds kommun
2025-08-12
På Enheten för flerspråkighet arbetar vi med modersmålsundervisning och studiehandledning för kommunens alla skolor. I nuläget är vi ett trettiotal lärare med kunskaper i många olika språk som levererar högklassig modersmålsundervisning och studiehandledning till våra invånare. Vår enhet har ett mycket nära samarbete med skolorna i Danderyd i egen regi och fristående.
I din roll som modersmålslärare kommer du att planera, genomföra och utvärdera undervisningen enligt gällande kursplan. Som modersmålslärare kommer du arbeta språkutvecklande och inkluderar alla elever i din undervisning.
Undervisningen är organiserad i stadier i låg- mellan och högstadiet på en skola centralt lokaliserad i kommunen. Varje grupp består av ca 5-15 elever. Undervisning sker på måndagar och det är samma lektionstider varje läsår.
All undervisning sker på plats på en skola i ett fullstort klassrum med all utrustning som behövs, organiserat utifrån de olika stadierna i undervisningen.
Den nederländska språkgruppen är relativt liten vilket gör att undervisningen sker i en grupp kl. 17.15-18.00 på måndagar.
Lärare ansvarar för sitt ämne i upparbetade elevgrupper men har stora möjligheter att forma och vidare utveckla undervisningen i modersmål samt förväntas samarbeta med sina medarbetare som undervisar inom olika språk.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
* Är behörig modersmålslärare i nederländska
* Har mycket goda kunskaper i både svenska och nederländska, såväl i tal som i skrift
* Har god kunskap om den svenska läroplanen
* Har en digital kompetens och vana av att använda olika digitala verktyg och system
Det är meriterande om du har arbetat som modersmålslärare tidigare.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och söker dig som är strukturerad i ditt arbetssätt, kreativ och kan tänka utanför boxen, relationsskapande och kan ta initiativ i sociala sammanhang samt dig som är samarbetsorienterad med fokus på det gemensamma målet.
Med hänvisning till skollagen måste den som erbjuds denna tjänst uppvisa ett giltigt utdrag ur belastningsregistret innan anställningsavtal kan upprättas. Beställning av ett sådant kan göras på www.polisen.se.
ÖVRIGT
