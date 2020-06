Modersmålslärare i nederländska - Enköpings kommun Utbildningsförvaltningen - Grundskolelärarjobb i Enköping

Enköpings kommun Utbildningsförvaltningen / Grundskolelärarjobb / Enköping2020-06-11Enköpings kommun är arbetsplatsen för dig som vill vara med och skapa det långsiktigt goda samhället. Här får du möjlighet till personlig utveckling samtidigt som du får chansen att göra verklig skillnad för alla som lever och verkar i Enköping. Vi förutsätter att du är kompetent, vetgirig och redo att axla ett stort ansvar. Vilka goda idéer vill du vara med och förverkliga?Vill du veta mer om oss som arbetsgivare? Titta in på vår jobbsida: https://jobb.enkoping.se Inom utbildningsförvaltningen erbjuder vi invånarna pedagogisk omsorg, förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning av hög kvalitet. Som anställd inom verksamheten får du möjlighet att arbeta och utvecklas i en stimulerande miljö med livslångt lärande som målsättning. Om det är en inställning som passar dig, är du välkommen att söka!2020-06-11Dina arbetsuppgifter är att planera, undervisa och utvärdera grundskoleelever i ämnet modersmål enligt gällande styrdokument.I arbetet ingår daglig användning av digitala system. Du har ett nära samarbete med skolpersonal och har god och regelbunden kontakt med vårdnadshavare.Kompetenser - AvgörandeSökanden ska ha mycket goda kunskaper i nederländska, vara kunnig i det svenska språket och uttrycka sig väl i tal och skrift. Du behöver ha goda datakunskaper. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av undervisning. Som person är du strukturerad, flexibel och håller tidsramar. Körkort och tillgång till egen bil är ett krav.2.1 Samarbetsförmåga - AvgörandeArbetar bra med andra människor. Relaterar sig till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt.2.1 Pedagogisk insikt - AvgörandeHar god förståelse för hur människan tar till sig kunskap och människors olika förutsättningar. Anpassar sättet att förmedla sitt budskap till mottagaren.3.1 Kvalitetsmedveten - AvgörandeÄr noggrann och väl medveten om mål och kvalitetsstandard. Lägger ner stor vikt vid att man lever upp till dessa.ÖVRIGTVarmt välkommen med din ansökan!För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt via länken för ansökan.Har du frågor om systemet eller hur du ska göra din ansökan, kontakta Visma Recruit på 0771-693 693.Personuppgiftsansvariga nämnder för rekryteringen är kommunstyrelsen och rekryterande nämnd. Din ansökan sparas i 2 år. Om du blir anställd sparas din ansökan i din personakt. Dina personuppgifter kan komma att överföras till ett eventuellt anställningsavtal. Rättslig grund för att ta in dina personuppgifter är intresseavvägning. Ansökningarna hanteras av en extern leverantör. Om du anställs får du mer information om vad som gäller för dina personuppgifter i din anställning. Vill du veta mer om hur Enköpings kommun generellt sett hanterar personuppgifter och vilka rättigheter du har kan du läsa mer på enkoping.se/personuppgifter.Dina ansökningshandlingar omfattas av offentlighetsprincipen och kan därför komma att lämnas ut som allmän handling efter en sekretessprövning.Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.Varaktighet, arbetstidDeltid. Vikariat under läsår 20-21 Tidsbegränsad anställning, tillträde: 2020-08-10 , upphör: 2021-06-11 .Enligt avtal.Sista dag att ansöka är 2020-06-25Enköpings kommun Utbildningsförvaltningen5260812