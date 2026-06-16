Modersmålslärare i nederländska
Karlstads kommun / Grundskollärarjobb / Karlstad Visa alla grundskollärarjobb i Karlstad
2026-06-16
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-16Beskrivning
Vill du göra skillnad för elevers lärande och språkutveckling?
Språk är grunden för att tänka, kommunicera och utvecklas. För flerspråkiga elever är modersmålet en viktig resurs för både kunskapsutveckling och trygghet i lärandet. Modersmålsundervisning stärker även utvecklingen i svenska och bidrar till att nå skolans mål.
Nu söker vi modersmålslärare i nederländska till Karlstads kommun!
Du blir en del av modersmålsenheten, där cirka 45 kollegor tillsammans arbetar för att ge elever bästa möjliga förutsättningar att lyckas.Dina arbetsuppgifter
Som modersmålslärare planerar, genomför och följer du upp undervisning och/eller studiehandledning i nederländska för elever i grund- och gymnasieskolan. Du undervisar enligt kursplanen i ämnet modersmål, dokumenterar elevernas kunskapsutveckling.
Du arbetar för att främja elevernas språk-, kunskaps- och identitetsutveckling genom att ge dem förutsättningar att kommunicera i tal och skrift, anpassa språket efter olika sammanhang samt utveckla förståelse för kultur och samhällsfrågor kopplade till språket.
Du anpassar undervisningen efter elevernas behov, använder digitala verktyg i arbetet och ger kontinuerlig återkoppling. I uppdraget ingår även studiehandledning i samverkan med ämneslärare samt vid behov stöd i kommunikationen mellan skola och hem.
Du samverkar med skolans personal och bidrar till värdegrundsarbetet enligt läroplanen.
Arbetet bedrivs i hela Karlstads kommun, både på kommunala och fristående skolor inom grundskola och gymnasieskola. Tjänsten kan även omfatta fjärrundervisning och ställer krav på god planeringsförmåga och flexibilitet.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
Goda kunskaper i nederländska, både i tal och skrift, samt goda kunskaper i svenska
Lärarutbildning med inriktning mot modersmål eller annan utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig
Erfarenhet av undervisning eller arbete med barn och ungdomar
God kännedom om skolans styrdokument och kursplanen i modersmål
Vi lägger stor vikt vid personliga kompetenser och söker dig som är självgående och tar ansvar för att planera och strukturera ditt arbete. Du är flexibel och har förmåga att anpassa dig till förändrade förutsättningar, exempelvis schema och elevunderlag. Du har god samarbetsförmåga och samarbetar väl med kollegor, elevhälsa och vårdnadshavare. Vidare är du relationsskapande och bygger förtroendefulla relationer med elever och kollegor. Du har också en helhetssyn där du ser till elevens hela kunskapssituation och bidrar till skolans övergripande uppdrag.
B-körkort och tillgång till bil är en fördel då arbetet sker på flera skolor.
Tjänsterna tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.
Vi vill uppmärksamma dig på att ansökningstiden för denna annons är längre än vanligt, vilket beror på sommarens semesterperiod.
Vi erbjuder
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba i Karlstads kommun på karlstad.se/jobbahososs
Information om lönenivåer hittar du här (välj "Se lönestatistik"). Den här rekryteringen rör AID-kod 401019.
Varmt välkommen med din ansökan!
När du söker jobb hos oss kommer du att få ange ditt CV samt svara på ett antal frågor där vi ber dig beskriva din kompetens inom efterfrågat område. Det innebär att du inte ska bifoga ett personligt brev som en del av din ansökan.
Om Karlstads kommun
Barn- och ungdomsförvaltningen ansvarar för förskola och skola för cirka 13 200 barn och elever och är kommunens största förvaltning med drygt 2 400 medarbetare. Vi har förskolor, familjedaghem, öppna förskolor, förskoleklasser, grundskolor, anpassad grundskola, fritidshem och kulturskola och arbetar även med barn- och elevhälsofrågor. Vi rustar barnen för framtiden.
Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt. Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om "Ett bättre liv i Solstaden". Kom och väx med oss!
Övrig information
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via våra rekryteringssystemoch inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Har du skyddade personuppgifter ska du inte registrera dina ansökningshandlingar i vårt rekryteringssystem och inte heller skicka in dem via e-post. Vänd dig istället till kommunens växel 054-540 00 00 för vidare hantering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Karlstads Kommun
(org.nr 212000-1850)
Västra torggatan 26 (visa karta
)
651 84 KARLSTAD Arbetsplats
Barn- och ungdomsförvaltningen, Modersmålsenheten, Modermålsenheten Kontakt
Sveriges lärare 054-5404768 Jobbnummer
9966063