Modersmålslärare i meänkieli
2026-02-17
Vill du bidra till att barn och unga får möjlighet att utveckla både sitt språk och sin kulturella identitet? I Skellefteå kommun söker vi nu engagerade modersmålslärare och studiehandledare som vill göra skillnad i elevernas vardag. Hos oss får du ett meningsfullt uppdrag där din språkliga kompetens är en viktig nyckel till elevers lärande, trygghet och framtidstro.
Tjänsten avser en tillsvidareanställning på 75 %.
DIN ROLLSom modersmålslärare och studiehandledare undervisar och stöttar du elever i grundskola och gymnasium, antingen i grupp eller enskilt. Undervisningen sker främst på plats på olika skolenheter runt om i kommunen och är schemalagd under dag- och ibland kvällstid. Fjärrundervisning kan förekomma i undantagsfall.
Du arbetar inom enheten kompetenscentrum, flerspråkighet, där modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmål är en naturlig del av skolans uppdrag. I rollen bidrar du till att stärka elevernas språkutveckling, ämneskunskaper och självkänsla - samtidigt som du är en viktig del av skolans och kommunens arbete för likvärdig utbildning.
DIN KOMPETENS OCH ERFARENHETDu har meänkieli som modersmål och behärskar det obehindrat i både tal och skrift. Du har också god kännedom om kulturen i de områden där språket talas.
Du uttrycker dig väl på svenska i tal och skrift och har goda IT-kunskaper. Tidigare erfarenhet av undervisning är meriterande, liksom lärarlegitimation eller annan pedagogisk utbildning.
Som person är du engagerad, kreativ och har ett genuint intresse för att arbeta med barn och unga. Du har lätt för att skapa goda relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor, och du planerar ditt arbete på ett självständigt och strukturerat sätt. Samarbete är en självklar del av ditt arbetssätt och du bidrar aktivt till arbetslaget tillsammans med övriga modersmålslärare.DIN NYA ARBETSPLATSI Skellefteå kommun arbetar vi för att alla barn och elever ska få möjlighet att lyckas i skolan, oavsett språklig bakgrund. Modersmålsundervisning och studiehandledning är en viktig del av det uppdraget. Hos oss blir du en del av en verksamhet som präglas av engagemang, samarbete och framtidstro.
Som medarbetare i Skellefteå kommun får du en trygg arbetsgivare med tydligt fokus på kvalitet, utveckling och likvärdighet. Arbetet innebär resor mellan olika skolor i kommunen, vilket kräver att du har möjlighet att ta dig självständigt mellan arbetsplatser.
BRA ATT VETA
Vi rekryterar kompetensbaserat och fokuserar på din erfarenhet, kunskap och potential. I stället för personligt brev besvarar du några urvalsfrågor och bifogar ett uppdaterat CV. Arbetspsykologiska tester används som en del i rekryteringsprocessen. Urval och tillsättning kan ske löpande - vänta därför inte med din ansökan.
