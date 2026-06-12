Modersmålslärare i kurdiska
Tomelilla kommun, Barn och Utbildning / Grundskollärarjobb / Tomelilla Visa alla grundskollärarjobb i Tomelilla
2026-06-12
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På Österlen skapar vi förutsättningar för hög livskvalitet där Tomelilla kommun är en plats för inspiration och utveckling. Kommunen har cirka 800 medarbetare och vi erbjuder dig goda utvecklingsmöjligheter, delaktighet genom tillit och möjlighet till balans mellan jobb och fritid.
Vi är just nu på en utvecklingsresa med fokus på att effektivisera och förbättra vår service. Vår ambition är att vara ledande i att ta till vara på de möjligheter som digitaliseringen ger. Kort sagt- vi ska göra det enkelt för alla som bor i, verkar i eller besöker Tomelilla kommun.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-12Arbetsuppgifter
Modersmålslärare i kurdiska (kurmanji). Du ansvarar för att utifrån läroplanen planera, undervisa och bedöma elevernas kunskaper. Undervisningen sker i mindre grupp.
Omfattningen är 10-15%, fördelat på 1 dag i veckan. (15% om tiden förläggs på torsdagar, annars 10%.)Kvalifikationer
Du har kurdiska som modersmål. Du har goda kunskaper i svenska. Pedagogisk erfarenhet och erfarenhet av arbete med barn är önskvärt. Du bör vara förtrogen med grundskolans styrdokument. Tidigare erfarenhet av liknande arbetsuppgifter är meriterande. Schema enligt överenskommelse.
Som person är du initiativtagande och självgående. Det är också viktigt att du är strukturerad och relationsskapande. För att lyckas med uppdraget krävs också att du har god samarbetsförmåga och att du är kvalitetsmedveten. Modersmålsundervisningen sker efter skoltid och i åldersblandade grupper på, i nuläget, två F-6 skolor i Tomelilla tätort. Det underlättar om du har körkort och tillgång till egen bil.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet:, tillträde: Enligt överenskommelse.
Tomelilla kommun har rökfri arbetstid.
Medarbetare sökes under förutsättning att tjänsten inte måste tas i anspråk av redan anställd personal eller personer med företrädesrätt.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ska ansökan skickas in digitalt via Visma Recruit och inte via e-post eller pappersformat. Har du skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via Visma Recruit, utan kontakta HR-rekrytering via växeln 0417-18 000.
Inför rekryteringsarbetet har Tomelilla kommun, tagit ställning till önskvärda rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C331395". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Tomelilla Kommun
(org.nr 212000-0886)
273 80 TOMELILLA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Tomelilla kommun, Barn och Utbildning Kontakt
tf. rektor
Linda Svensson Linda.svensson@edu.tomelilla.se 073-3852152 Jobbnummer
9961059