Modersmålslärare i kirundi
Sigtuna kommun, Mångkulturella enheten / Grundskollärarjobb / Sigtuna Visa alla grundskollärarjobb i Sigtuna
2025-08-22
, Österåker
, Håbo
, Upplands-Bro
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sigtuna kommun, Mångkulturella enheten i Sigtuna
Sigtuna kommun är en plats med stor spännvidd. Här ryms levande landsbygd, småstad och en internationell flygplats. Ett rikt kulturarv och kulturell mångfald. En stolt historia och stora framtidsplaner. Kanske är det därför drivkraften är så stark att växa, förändras och utvecklas. Det är också därför det är så spännande att arbeta här. Hos oss blir du del av en trevlig och prestigelös kultur där vi hjälps åt och tar tillvara på varandras kunskap, olikheter och erfarenheter. Arbetet är ofta omväxlande, ibland utmanande men alltid meningsfullt. Välkommen hit!
Utbildningsförvaltningen ansvarar för all verksamhet inom kommunens förskolor, grundskolor, anpassad grundskola, fritidshem, gymnasiet och vuxenutbildning.
Mångkulturella enhetens ansvarar för modersmålsundervisning och studiehandledning för nyanlända elever i Sigtuna och Knivsta kommun. I vår verksamhet sätter vi eleven i centrum med fokus på att utifrån elevens modersmål stärka elevens identitet och främja elevens kunskapsutveckling. I vår verksamhet arbetar vi för en trygg och öppen stämning som gör att alla vågar säga sin mening, lyfta fram sina idéer och prova nya idéer. I förtroende ska barn/elever, föräldrar och personal samverka kring jämställdhet, demokrati och allas lika värde.Publiceringsdatum2025-08-22Arbetsuppgifter
Du kommer att planera och genomföra undervisning i kirundi med en grupp elever i årskurs 7-9 under en lektion i veckan.Kvalifikationer
Vi söker dig med arbetslivserfarenhet som modersmålslärare. Har du lärarutbildning eller annan pedagogisk utbildning ser vi det som ett stort plus. Likaså om du har utbildning i språket.
Du ska vara väl förankrad i Lgr 22 och kunna arbeta med digitala verktyg i undervisningen för att främja lärandet. Det är meriterande om du har planerat och genomfört distansundervisning tidigare.
Som person är du positiv, engagerad och vill bidra till en god språkutveckling hos våra elever. Du tycker om att arbeta med barn och unga och kan skapa goda relationer med såväl elever som deras föräldrar. Du kan arbeta självständigt men också arbeta i nära samarbete med andra. Du är en trygg vuxen, har god kommunikativ förmåga och vill utveckla dig i din lärarroll.
ÖVRIGT
Din ansökan gör du enkelt genom att bifoga ditt CV och svara på några urvalsfrågor kopplade till denna tjänst. Vi ber dig dock att inte bifoga personligt brev.
Som anställd i Sigtuna kommun får du ta del av en rad förmåner, bl.a. blir du automatiskt medlem i Personalklubben där du kan delta i olika aktiviteter. Läs gärna mer om våra andra förmåner och hur det är att jobba hos oss i Sigtuna kommun!https://www.sigtuna.se/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss.html
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C273616". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Sigtuna kommun
(org.nr 212000-0225) Arbetsplats
Sigtuna kommun, Mångkulturella enheten Kontakt
Biträdande enhetschef
Zandra Lindqvist zandra.lindqvist@sigtuna.se 08-591 265 02 Jobbnummer
9470862