Modersmålslärare i kinesiska
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2026-06-03
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För Lidingö stads grundskoleelever finns möjlighet till undervisning i sitt modersmål. Nu söker vi en lärare till verksamheten med modersmål kinesiska på 15% omfattning.
Välkommen till Lidingö stad - en citynära, grönskande ö endast 15 minuter från centrala Stockholm. Med kunskap och samarbete bygger vi broar som leder till nya möjligheter, både för livet som pågår och för det som väntar. Hos oss finns många möjligheter att utveckla dina styrkor – eller upptäcka helt nya. Med hjärtat i verksamheten, blicken mot framtiden och nyfikenheten som vägvisare gör vi tillsammans livet och arbetslivet på Lidingö lite bättre varje dag. Välkommen att bli en del av Lidingö stad – bron till framtiden.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-03Arbetsuppgifter
Du kommer att undervisa i modersmål kinesiska. I arbetsuppgifterna ingår planering av lektioner samt undervisning, uppföljning, utvärdering, kontakt med vårdnadshavare och betygsättning. Du ger eleverna den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling utifrån sina egna förutsättningar. Du kommer att ingå i ett arbetslag och samarbeta med kollegor samt lärare och övrig personal på skolan.
Undervisningen i modersmål syftar till att utveckla elevens kunskaper i och om sitt modersmål. Tillgången till det egna modersmålet underlättar även elevens språkutveckling och lärande inom andra skolämnen. Inom vår verksamhet arbetar vi aktivt med olika digitala plattformar, tillgänglighet och det kollegiala lärandet.
Som modersmålslärare ansvarar du för varje elevs utbildning i modersmål i de undervisningsgrupper du blir tilldelad. Även andra arbetsuppgifter kan förekomma och arbetets innehåll och förutsättningar kan komma att förändras över tid. Undervisningen är förlagd i första hand på torsdagseftermiddagar.Kvalifikationer
För tjänsten krävs det att du har en svensk lärarbehörighet och är väl förtrogen med skolans styrdokument såsom skollag och läroplan. Du bör ha goda kunskaper i det svenska språket och det språk du ska undervisa i. Vidare har du tidigare dokumenterad erfarenhet av modersmålsundervisning samt god kännedom om tvåspråkighetens möjligheter och problematik.
I Lidingö stad arbetar vi utifrån värdeorden engagerad, professionell och initiativrik. Vi förväntar oss att du bidrar med dessa egenskaper och att du aktivt utvecklar både dig själv och verksamheten.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Staden tillämpar individuell lönesättning. Tjänsten omfattar 15%.
Tjänsten är en visstidsanställning med tillträde senast 11 augusti 2026 fram till 10 augusti 2027.
Enligt skollagen krävs det att du uppvisar utdrag ur polisens belastningsregister före anställning inom förskola, skola och övrigt arbete med barn. Detta begär du utdrag om på polisens hemsida. | Polismyndigheten (polisen.se)
Inför rekryteringsarbetet har Lidingö stad tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026 C329485". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Lidingö Kommun
(org.nr 212000-0191)
Lejonvägen 15 (visa karta
)
181 82 LIDINGÖ Arbetsplats
Lidingö Stad, Grundskola Kontakt
Rektor
Ola Gustafsson ola.gustafsson@lidingo.se 087313919 Jobbnummer
9943782