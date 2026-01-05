Modersmålslärare i jiddisch
2026-01-05
Arbetsplatsbeskrivning
Språkcentrum är en enhet inom avdelningen för stöd kring lärande och elevhälsa. Språkcentrum erbjuder modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmålet i ett 70-tal olika språk för elever i Stockholms kommunala skolor. Vi har idag ca 400 medarbetare.
Språkcentrums verksamhet syftar till att upprätthålla och utveckla barns och ungdomars flerspråkighet samt bidra till ökad måluppfyllelse för elever med annat modersmål än svenska. Som lärare på Språkcentrum är du ambulerande och har din arbetsplats på flera skolor i kommunen.Publiceringsdatum2026-01-05Dina arbetsuppgifter
Arbetet består av modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmålet för elever i Stockholms skolor. Undervisningen är i huvudsak i grundskolans årskurs F-9 men det är önskvärt att kunna undervisa även på gymnasiet. Du samarbetar med kollegor och har undervisningsuppdrag på flera skolor.Kvalifikationer
Vi ser modersmålsundervisning och studiehandledning som en mycket viktig del i elevens språkutveckling och måluppfyllelse. Språkutvecklande arbetssätt i alla ämnen är därför högt prioriterat. Vi förväntar oss att du har en helhetssyn på elevernas lärande och är nyfiken på att utveckla din profession hos oss. Du har:
aktuellt undervisningsspråk som modersmål
goda kunskaper i svenska i både tal och skrift
god datorvana
Starkt meriterande med:
lärarutbildning med behörighet i aktuellt språk
erfarenhet som lärare
tidigare erfarenhet av Språkcentrum i Stockholms stadÖvrig information
Vid anställning kommer utdrag ur belastningsregistret att behöva uppvisas, blankett 442.5. https://polisen.se/Service/Belastningsregistret-begar-utdrag/
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Endast behörig lärare kan erhålla tillsvidareanställning.
Tjänsten är ett vikariat och sträcker sig över två terminer.
Intervjuer sker löpande, tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att behov kvarstår. Anställningen kan komma att tas i anspråk vid eventuell övertalighet.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Ersättning
