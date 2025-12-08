Modersmålslärare i igbo till Språkcentrum
2025-12-08
Publiceringsdatum2025-12-08Beskrivning
På Språkcentrum finns cirka 300 modersmålslärare som tillsammans undervisar i mer än 70 språk.
Vi ger modersmålsstöd, modersmålsundervisning, utbildning i modersmålet inom moderna språk och studiehandledning åt ungefär 13 000 barn och elever från förskola till gymnasium i hela Göteborg och i kranskommunerna.Dina arbetsuppgifter
Språkcentrum söker nu en modersmålslärare i igbo.
Som modersmålslärare utvecklar du elevens språk genom att använda varierande arbetsformer och undervisningsmetoder. Du använder dig aktivt av digitala verktyg på ett sätt som gynnar elevens lärande.
Organisatoriskt tillhör du Språkcentrum, men huvuddelen av din tid arbetar du på de skolor inom förskola, grundskola där du har uppdrag. Uppdraget kräver ett samarbete med rektor och personal på dessa skolor.
Din närmaste chef är en av enhetscheferna på Språkcentrum.
Kulturen på Språkcentrum präglas av engagemang, samarbete och utvecklingsorientering. En förmiddag i veckan träffar du dina kollegor på Språkcentrum i arbetslag eller språkgrupper där ni arbetar utifrån de utvecklingsbehov som har identifierats. Från din chef och dina kollegor på Språkcentrum får du stöd, inspiration och idéer.Kvalifikationer
Vi söker dig som är behörig och legitimerad modersmålslärare- och/eller grundskolelärare samt har minst 30 högskolepoäng i ditt modersmål.
Du har goda didaktiska kunskaper i det aktuella språket och goda kunskaper i svenska både i tal och skrift.
Det är önskvärt att du har erfarenhet från pedagogiskt arbete i svensk skola. Du är väl insatt i och förstår vikten av att jobba utifrån svenska skolans styrdokument.
Då digitala verktyg ska användas aktivt och genomtänkt i undervisningen krävs att du har god digital kompetens.
Då modersmålslärare dagligen möter grupper av elever där det finns en variation i såväl kunskaper som i ålder behöver du vara flexibel i ditt pedagogiska upplägg. Ditt förhållningssätt till barn och unga präglas av lyhördhet och uppmuntran. Du motiverar de unga du möter och ger dem en kraft och tro på sig själva.
I mötet med personal på skolorna är du samarbets- och lösningsorienterad samtidigt som du är tydlig med vad ditt uppdrag som modersmålslärare innebär. Som kollega är det självklart för dig att dela med dig av idéer och erfarenheter och utveckla Språkcentrum som helhet.Övrig information
Till din intervju behöver du ha med dig pass/nationellt id och eventuellt bevis på uppehållstillstånd om du har ett medborgarskap utanför EU/EES. Detta för att vi som arbetsgivare behöver säkerställa din identitet samt säkra att du har rätt att arbeta i Sverige.
Med hänvisning till lagarna som reglerar registerkontroll så måste den som erbjuds denna tjänst uppvisa utdrag ur belastningsregistret innan anställningsavtal kan upprättas.
Till de tjänster där det finns krav på utbildning kommer du som går vidare i rekryteringsprocessen att få lämna in underlag som styrker din utbildning, t.ex. legitimation eller examensbevis. Du kan även bifoga dem direkt i din ansökan.Om företaget
Vår vision är att Göteborg ska vara en internationellt ledande utbildnings- och kunskapsstad. Utbildningsförvaltningen i Göteborg bedriver verksamhet inom kommunal gymnasieskola, vuxenutbildning, yrkeshögskola, anpassad gymnasieskola, komvux som anpassad utbildning, studie- och yrkesvägledning, modersmål samt skolutveckling.
I vårt arbete har vi ett tydligt elevfokus som sätter kunskap och färdigheter i ett sammanhang där inre motivation, medskapande och lust att lära är viktiga ingredienser. Vi arbetar utifrån alla människors lika värde och rättigheter. Tillsammans skapar vi en arbetsmiljö där både elever och medarbetare är delaktiga och verkar för varandras framgång. Ersättning
