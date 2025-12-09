Modersmålslärare i franska till Språkcentralen
2025-12-09
Ref: 20252853 Publiceringsdatum2025-12-09Dina arbetsuppgifter
Vill du jobba i en mångkulturell miljö och som lärare vara brobyggare mellan olika kulturer? Modersmålsenheten är en del av grundskoleförvaltningen i Malmö stad och vi söker nu modersmålslärare i franska 60%. Som modersmålslärare arbetar du med modersmålsundervisning i årskurs 1 - 9 och på gymnasiet. Du har studiehandledning på elevens modersmål i skolans olika ämnen. Undervisningen sker på grundskolor och gymnasieskolor i Malmö stad.
Du motiverar och entusiasmerar eleverna samt arbetar aktivt för elevernas utveckling, så att de når kunskapsmålen. Du ger dina elever ett sammanhang under skoldagen och bidrar till elevernas integration. Du använder dig av digitala hjälpmedel och pedagogiska verktyg i undervisningen. Tillsammans med dina kollegor arbetar du för att utveckla undervisningen. Du kan komma att ingå i olika projektgrupper som syftar till att utveckla undervisningen för våra elever. Som modersmålslärare har du många olika kontaktytor b.la elever, vårdnadshavare och personal på skolorna.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en svensk eller utländsk lärarexamen alternativt en utländsk akademisk examen. Du har goda kunskaper i svenska språket, minst motsvarande gymnasiets svenska 2. För att bli aktuell för tjänsten krävs mycket goda kunskaper muntligt och skriftligt i modersmålet. Du har nutida språkbruk och följer den språkliga utvecklingen i modersmålet. Du har även tidigare erfarenhet av läraryrket i Sverige eller utomlands. Det är meriterande om du har arbetat just som modersmålslärare tidigare. Det är också meriterande om du har kunskaper i Office programmen, Google Apps t.ex. Drive och Google Classroom.
För tillsvidaretjänster gäller krav på svensk lärarexamen alternativt utländsk lärarexamen som Högskoleverket bedömts som likvärdig med svensk och kompletterats med didaktiskt-metodiska studier på högskolenivå i Sverige. Du har god insikt och kunskap i den svenska skolans styrdokument och kan tillämpa dem i det dagliga arbetet. För arbetet krävs god didaktisk och pedagogisk förmåga. Du kan leda och organisera arbetet för att skapa studiero och god lärandemiljö under hela dagen. för eleverna. Vidare har du god samarbetsförmåga och skapar goda relationer med såväl elever som vårdnadshavare som kollegor och andra aktörer.
Om arbetsplatsen
Enheten för modersmålsundervisning och studiehandledning organiserar och servar alla grund- och gymnasieskolor i Malmö med modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmålet. Ca 15 000 elever erbjuds modersmålsundervisning och 3 000 elever studiehandledning på modersmålet.
Drygt 280 modersmålslärare i runt 50 språk är idag anställda i verksamheten, och har sin dagliga arbetsplats på skolor runt om i Malmö. Här finns stora möjligheter till personlig utveckling, en chans att påverka en samhällsviktig funktion och göra skillnad. Dialog, kollektivt ledarskap, arbetsglädje och tillit är ord som kan beskriva vår verksamhet.
Grundskoleförvaltningen - stadens största förvaltning med ca 80 skolor, 6300 medarbetare och 36000 elever erbjuder en arbetsplats för alla. Här vill vi växa, utvecklas och utmanas i vårt lärande tillsammans - varje dag. Vi ser till att alla får en god arbetsmiljö och satsar på ledarskap. Tillsammans arbetar vi alla för varje elevs bästa skola!
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Information om tjänsten
Anställningsform: Visstid till och med 20260617
Omfattning: Deltid 60%
Antal tjänster: 1
Tillträde: Enligt överenskommelseÖvrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Enligt skollagen krävs uppvisande av utdrag ur polisens belastningsregister vid anställning inom förskola, skola och skolbarnomsorg. Blankett för att beställa utdraget finns på: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansök nedan. Har du några frågor gällande tjänsten kontakta kontaktpersonerna i annonsen. Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta annonsens kontaktperson för alternativ sökväg. Ersättning
