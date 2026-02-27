Modersmålslärare i finska till Söderhamns kommun
2026-02-27
Ditt uppdrag
Vi söker en grundskollärare för undervisning i modersmål i finska.
Vi uppskattar att behovet är cirka sex timmar i veckan inklusive planeringstid. Du kommer att planera, genomföra och utvärdera det pedagogiska arbetet i samverkan med arbetskamrater.
Du kommer att anställas vid Sandarne skola men undervisa på olika skolor i Söderhamns kommun.
Tjänsten är en tidsbegränsad anställning med möjlighet till förlängning.
Din kompetens
Vi söker dig som har svensk lärarutbildning och lärarlegitimation. Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta inom grundskolan och har undervisat i finska som modersmål tidigare. Annan dokumenterad lärarutbildning är meriterande. Vi ser också att du har betyg i svenska/svenska som andra språk på gymnasienivå eller likvärdigt inom SFI.
Du tar initiativ, är självständig och sätter igång aktiviteter samt uppnår resultat. Vidare har du lätt för att arbeta med andra människor och lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt. Du är utåtriktad och socialt aktiv i yrkesmässiga sammanhang.
Du styrs av mål- och resultat tänkande i dina prioriteringar och ändrar inriktning när målen ändrar sig. Vi vill att du är strukturerad och kan planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt sätt. Du sätter upp och håller tidsramar samt värdesätter olikheter och förstår hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar en själv och andra. Du lyssnar och är mottaglig för motparten och anpassar dig till situationen.
Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.
Vi erbjuder
Att du mår bra är viktigt för oss! Söderhamns kommun arbetar aktivt med hälsa, friskvård och arbetsmiljö. Hos oss har du friskvårdsbidrag och tillgång till gym. För oss är det också viktigt att det finns en balans mellan arbete och fritid och vi är måna om att våra medarbetare får chans till den återhämtning de behöver. Läs mer om några av våra förmåner: https://www.soderhamn.se/underwebbar/jobba-hos-oss/formaner-och-fordelar.html
I skärgårdskommunen Söderhamn - där Hälsingland möter havet, tänker vi nytt och stort. Vi har viljan att växa till 28 000 invånare och utgår varje dag från Söderhamnarna och deras behov när vi formar och utvecklar vår verksamhet. Tillsammans gör vi skillnad för individer och samhälle.
Vi använder oss av kompetensbaserad rekrytering för att skapa en inkluderande och rättvis process. Det innebär att vi bedömer kandidater utifrån deras kompetenser, erfarenheter och förmågor på ett jämställt samt jämlikt sätt. Vårt mål är en objektiv rekrytering där alla har samma möjligheter att visa vad de kan bidra med.
I den här rekryteringen har vi redan gjort våra val av annonskanaler och samarbetspartners. Vi undanber oss vänligt men bestämt all form av hjälp med rekryteringen från utomstående aktörer.
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/210". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Söderhamns kommun
(org.nr 212000-2353) Arbetsplats
Söderhamns kommun, Sektor Barn och Lärande, Kontakt
Susanna Edling Juntto susanna.edling.juntto@soderhamn.se Jobbnummer
9766990