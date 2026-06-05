Modersmålslärare i finska till Holmesskolan
Torsby kommun, Barn- och utbildningsnämnden / Grundskollärarjobb / Torsby Visa alla grundskollärarjobb i Torsby
2026-06-05
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Torsby kommun i norra Värmland söker modersmålslärare i finska. Du kommer att arbeta med elever i grundskolan på Holmesskolan och Frykenskolan.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-05Arbetsuppgifter
Vi söker dig som har möjlighet att ha modersmålsundervisning i finska på plats på skolan. Som person ska du vara lugn och engagerad för att kunna möta elever i olika situationer. Flexibilitet och tålamod är andra egenskaper som är viktiga i arbetet. Det ställs även krav på samarbete då du arbetar tillsammans med lärare och övrig personal samt vårdnadshavare för att göra alla skoldagar så bra som möjligt för alla elever.Kvalifikationer
Behörighet för undervisning som modersmålslärare i finska. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Det är meriterande om du tidigare arbetat inom skolan som modersmålslärare.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre.
Arbetstid: Dagtid.
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Läs mer: Torsby kommuns webbplats. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Bun 2026/31". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Torsby Kommun
(org.nr 212000-1777)
685 80 TORSBY Arbetsplats
Torsby kommun, Barn- och utbildningsnämnden Kontakt
Sveriges Lärare 0560-160 00 Jobbnummer
9949095