Modersmålslärare i finska
2025-09-02
, Perstorp
, Östra Göinge
, Kristianstad
, Osby
Vad erbjuder vi dig?
Du kommer till en arbetsgivare med många trevliga och kunniga medarbetare.
Dina arbetsuppgifter kommer att bestå av undervisning på modersmål, dokumentation, bedömning och betygsättning. Hela eller delar av tjänsten kan ske i formen av fjärrundervisning.
Hässleholms kommun vill skapa de bästa förutsättningarna för ett hållbart arbetsliv, för att du ska trivas, må bra och känna arbetsglädje. En viktig del är att erbjuda bra förmåner till våra medarbetare och vi erbjuder bland annat friskvårdsbidrag.
Tjänsten är tidsbegränsad och sträcker sig över läsåret 2025/2026.
Vem är du?
Vi söker i första hand dig som har lärarexamen eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du bör ha en god insikt i hur kultur och samhällsstruktur fungerar i de länder som är kopplade till modersmålet.
Du ska även
ha dokumenterade goda kunskaper i modersmålet
ha goda kunskaper i svenska som andraspråk
vara van användare av digitala system som exempelvis Schoolsoft, Teams och ett flertal andra funktioner i Office360
Som person är du flexibel, strukturerad samt en positiv ledare som är utvecklande för barnen.
Då resor förekommer mellan skolorna är b-körkort och tillgång till bil ett krav.
Som en viktig del i en ständigt utvecklande verksamhet välkomnar vi alla sökande då vi vill spegla Hässleholms kommuns alla invånare. Du ska dela värderingar och förhållningssätt som beskrivs i vår medarbetar- och ledarpolicy.
Eftersom du kommer att arbeta med barn och unga, vill vi att du lämnar utdrag ur belastningsregistret före anställning. Blankett för att söka utdrag ur belastningsregister hittar du på polisens hemsida.
Då det förekommer arbetsuppgifter som kräver signering av specifika dokument förutsätter tjänsten att du har en privat mobiltelefon där du kan identifiera dig med Mobilt BankID.
För dig med skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta HR-administratör Simon Priebe.Om företaget
Barn- och utbildningsförvaltningen ansvarar för kommunens förskolor, grundskolor, gymnasieskolor, anpassad skola och kulturskola. Vi arbetar gemensamt för en lärmiljö där barn, elever och medarbetare lyckas och får bli sitt bästa. Förvaltningens uppdrag är att samordna, planera och stödja de olika verksamheterna samt arbeta för samordning mellan skola och arbetsliv.
Vi erbjuder modersmålsundervisning från årskurs 3 upp till gymnasiet och samarbetet sker i en engagerad och positiv anda mellan förskolor, skolor och modersmålslärare. Som modersmålslärare i Hässleholms kommun anställs du inom avdelningen för flerspråkighet och lärande. Vi har för närvarande 1000 elever i grund- och gymnasieskolan som läser modersmål. Ett utvecklat samarbete finns med de flesta kommunerna i Skåne avseende kompetensutveckling, nätverksskapande och rekrytering.
Hässleholms kommun är en viktig knutpunkt i Sverige. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära i en kommun präglad av nyfikenhet och utveckling. Hos oss får du ett meningsfullt och varierande jobb med utrymme att påverka och ta ansvar. Vi tror på din förmåga att skapa god service för de vi är till för. Tillsammans gör vi varandra bättre!
Välkommen att bli en av oss! Ersättning
