Modersmålslärare i engelska
Upplands-Bro kommun / Grundskollärarjobb / Upplands-Bro Visa alla grundskollärarjobb i Upplands-Bro
2025-12-12
, Järfälla
, Sollentuna
, Upplands Väsby
, Sigtuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Upplands-Bro kommun i Upplands-Bro
, Upplands Väsby
, Håbo
, Stockholm
, Huddinge
eller i hela Sverige
I Upplands-Bro kommun är vi cirka 2000 medarbetare som arbetar med att ge våra invånare och besökare bästa möjliga service och upplevelse av kommunen. Hos oss är du med och bygger en kommun där helhetssyn, engagemang och professionalitet genomsyrar organisationen och tillsammans arbetar vi med att utföra det gemensamma samhällsuppdraget.
Vi söker dig som vill arbeta som modersmålslärare och studiehandledare i engelska inom grundskolan.
Enheten för Modersmål och Nyanlända är en arbetsplats som präglas av trivsel och engagemang. Hos oss hjälps alla åt, och allas synpunkter, kunskaper och erfarenheter är lika viktiga oavsett modersmål. Vi samarbetar ständigt över språk- och kulturgränser. Vår styrka är vårt fina utvecklingsarbete där vi i ett livslångt lärande jobbar för att säkerställa en likvärdig undervisning av hög kvalitet. Enheten består i dagsläget av enhetschef, biträdande enhetschef och ungefär 45 pedagoger. Arbetet bedrivs på någon/några av kommunens 12 grundskolor och Upplands-Bro Gymnasium.
Arbetsbeskrivning
Uppdraget som modersmålslärare och studiehandledare innebär arbete inom grundskolan och gymnasieskolan. Du ansvarar för undervisning, kartläggning, planering och genomförande av pedagogiskt arbete kopplat till styrdokument och elevernas individuella behov.
På enheten lägger vi stor vikt vid samarbete och samplanering över språkgränser. Du deltar i vårt gemensamma utvecklingsarbete på enheten tillsammans med dina kollegor. Du samarbetar även med personal på skolorna. Du fungerar som en länk mellan de kunskaper och erfarenheter eleven har med sig sedan tidigare och den skola de möter här. Du är en viktig del av skolans värdegrundsarbete.
Allt arbete utgår ifrån enhetens vision och kommunens organisationsfilosofi; helhetssyn, engagemang och professionalitet.
Vem vi söker
Modersmålsundervisning är en mycket viktig del i elevens språkutveckling och måluppfyllelse. Du har med fördel en pedagogisk utbildning i grunden. Vi ser också att du har:
- Engelska som modersmål är ett krav.
- Erfarenhet av pedagogiskt arbete
- En god samarbetsförmåga
- Mycket goda kunskaper i svenska i både tal och skrift
- God datorvana
- Lösningsfokuserat förhållningssätt
Det är meriterande med svensk lärarlegitimation och erfarenhet av ett språkutvecklande arbetssätt. Även om du kan åka kollektivt mellan skolorna ser vi gärna att du har tillgång till egen bil. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Tjänsten kräver ett utdrag från polisens belastningsregister.Publiceringsdatum2025-12-12Om tjänsten
Tjänsten är tidsbegränsad till 260617, men kan komma att bli förlängd. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse.
Om rekryteringsprocessen
Vi ser fram emot att ta emot din ansökan.. Du ansöker enkelt genom att bifoga ditt CV, men utan personligt brev. Svara i stället på våra urvalsfrågor. De kandidater som uppfyller samtliga skallkrav (utbildning, kunskap och erfarenhet) kommer att kontaktas för nästa steg i processen. I vissa rekryteringar kan det även bli aktuellt med arbetspsykologiska tester, beroende på rollens karaktär och behov.
Urval och intervjuer sker löpande under annonseringsperioden, så vänta inte med att skicka in din ansökan. Du kommer vid en eventuell anställning få visa upp utdrag från polisens belastningsregister.
Alla erbjudanden om annonsering och hjälp i rekryteringsprocessen undanbedes.
Stämmer detta in på dig hoppas vi att du är intresserad av att komma och jobba med oss!
I Upplands-Bro strävar vi efter att skapa en skola som är tillgänglig för alla och främjar livslångt lärande med kunskap och studiero i fokus. Vi prioriterar hög kvalitet, likvärdighet och individualiserad utveckling från förskola till gymnasium, och vi arbetar aktivt för att koppla utbildningen till arbetslivets behov. Vårt mål är att ge alla elever de bästa förutsättningarna för en framgångsrik framtid med ökad trygghet och stärkt psykisk hälsa.
Upplands-Bro kommun är en av Sveriges mest expansiva kommuner där utveckling står i centrum. Vi välkomnar dig till en arbetsplats där ledorden i vårt arbete och förhållningssätt är Helhetssyn, Engagemang och Professionalitet. Ersättning
Fast Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/353". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Upplands-Bro kommun
(org.nr 212000-0100) Arbetsplats
Utbildningskontoret, Centralt skolstöd , Modersmål Kontakt
Lena Dybedahl 08-58169000 Jobbnummer
9642999