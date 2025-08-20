Modersmålslärare i engelska
I Region Gotland kan du utvecklas och växa, både som individ och tillsammans med andra. När du arbetar hos oss bidrar du till att Gotland blir en ännu bättre plats för människor i livets alla delar. Vi gör varandra bättre.
Modersmålsenheten
Modersmålsenheten är en del av avdelning för grundskolan inom Region Gotland.
Vårt uppdrag är att kompetensförsörja Gotlands grundskolor och gymnasieskolor, både kommunala och fristående, med modersmålslärare och studiehandledare på efterfrågade språk.
Modersmålsenheten har ett välfungerande arbetsmiljöarbete och samverkansarbete. En trivselgrupp finns och anordnar gemensamma aktiviteter för all personal på enheten. Som anställd i regionen har du också genom friskvårdsavtalet möjlighet att med arbetsgivarens stöd upprätthålla en god hälsa genom friskvårdsbidrag och friskvårdstimme.
Vi söker dig som är genuint intresserad av undervisning och som gör ditt yttersta för att bedriva undervisning på hög nivå och på så vis stimulera elevernas lust att lära och skapa förutsättningar för att nå målen. Som modersmålslärare i engelska jobbar du i ett team med två erfarna kollegor. Det vardagliga arbetet sker i stor mån självständigt med planering, undervisning och efterarbete utifrån Skolverkets läroplan.
Tjänsten kan innehålla såväl modersmålsundervisning som studiehandledning på modersmål. Undervisning kan ske både via fjärrundervisning (digitalt) och genom närundervisning (på plats på skolor) över hela Gotland.
Varje vecka har vi obligatoriska möten. Då samlas alla kollegorna på enheten för att arbeta med kollegialt lärande och utveckling av undervisningen.
Vem är du?
För att kunna få en tillsvidareanställning krävs att du har minst gymnasial utbildning och slutfört svenska som andraspråk 3. Det krävs även att du har minst ett års erfarenhet av att arbeta heltid med undervisning, med goda referenser. Det är meriterande om du har lärarlegitimation med behörighet att undervisa i modersmål.
Som modersmålslärare behöver du ha goda kunskaper i såväl tal som skrift på både ditt modersmål och på svenska. Du behöver ha en digital nyfikenhet och egen drivkraft att lära dig de digitala verktyg och lärplattformar som krävs för jobbet. Du kan komma att arbeta mot flera olika skolor vilket ställer ett högt krav på självständighet samt en god samarbets- och kommunikationsförmåga.
Vi ser gärna att du har tillgång till B-körkort och egen bil tillgänglig för körning i tjänsten. Regionens bilavtal upprättas om tjänst blir aktuell. Personlig lämplighet är avgörande för att erbjudas arbete. Lärarlegitimation och behörighet att undervisa i engelska som modersmål är meriterande.
Enligt skollagen krävs utdrag ur polisens belastningsregister innan anställning inom förskola, skola och fritidshem. Blankett för att beställa utdraget finns på https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Om utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Som en del av Region Gotland bidrar vi i utbildnings- och arbetslivsförvaltningen till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling. Vi ansvarar för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, anpassad grund- och gymnasieskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser, ungdomsgårdar samt mottagande och etablering av nyanlända. Tillsammans ger vi möjligheter till ett livslångt lärande.
Om Region Gotland
Region Gotland är inte bara Gotlands största arbetsgivare, vi är också den enda regionen i Sverige som har kommunala-, hälso- och sjukvårdsuppgifter och regionalt utvecklingsansvar i en och samma organisation. Det tillsammans med vårt ö-läge skapar förutsättningar för gott samarbete över våra verksamhetsområden.
Vi är över 7000 medarbetare. Tillsammans arbetar för ett hållbart, inkluderande och välmående samhälle för alla som besöker, bor och verkar på Gotland. Vi är drivande i att skapa en trygg och hållbar utveckling över hela ön.
Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är över 61 000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler! Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på https://gotland.com/leva-bo/flytta-hit/
Genom instagramkontot @viarregiongotland visar vi bredden av våra yrken och vilken betydelse vårt arbete har för samhället. Varje vecka visar en ny medarbetare upp sin arbetsvardag.Övrig information
Region Gotland arbetar enligt kompetensbaserad rekryteringsmetod som syftar till att se varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.
Tjänsten ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver komma i anspråk för medarbetare med företrädesrätt samt att tjänsten fortsatt är vakant.
I takt med att omvärlden förändras arbetar Region Gotland i större utsträckning med kvalitet och säkerhet i rekryteringsprocessen. Det innebär att du som kandidat kan komma att omfattas av vissa kontroller inför anställning. Vilka kontroller som tjänsten du söker kan omfattas av får du information om inför eller under intervjun.
Inför samtliga anställningar behöver du som kandidat visa upp ID-handling och personbevis.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-14
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/830". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Gotland
(org.nr 212000-0803) Arbetsplats
Modersmål Kontakt
Josefine Liljegren, enhetschef 0498-263385
9466305