Modersmålslärare i assyriska
British Schools AB / Barnskötarjobb / Eskilstuna Visa alla barnskötarjobb i Eskilstuna
2025-10-08
, Kungsör
, Västerås
, Strängnäs
, Hallstahammar
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos British Schools AB i Eskilstuna
Om British Junior
Vi är en dynamisk skola från förskoleklass till årskurs 9. Vi förnyar och förbättrar ständigt våra pedagogiska metoder och fokus är alltid på den individuella elevens kunskaper och utveckling. British Junior är först och främst en kunskapsskola men våra pedagoger lär också barnen den fulla meningen med empati, social interaktion, förståelse för andra kulturer och disciplin. Vi lär eleverna att hövlighet, respekt, kunskap, förståelse, acceptans och samarbete är vägen till långsiktig framgång.
Dina erfarenheter
Vi vill att du behärskar assyriska flytande och ser gärna att du använder språket dagligen. Du bör vara insatt i kunskapskraven för modersmål och om du har lärarbehörighet är det meriterande. Tjänsten är en behovsanställning på två timmar i veckan.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare British Schools AB
(org.nr 556751-6389), https://www.britishschools.se/ Jobbnummer
9546739