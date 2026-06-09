Modersmålslärare i amhariska
Karlstads kommun / Grundskollärarjobb / Karlstad Visa alla grundskollärarjobb i Karlstad
2026-06-09
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-09Beskrivning
Vill du vara med och göra skillnad för elevers lärande, språk- och identitetsutveckling?
Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar vi vår identitet, uttrycker tankar och känslor samt förstår andra. För flerspråkiga elever är modersmålet en viktig nyckel till både kunskapsutveckling och trygghet i lärandet. Enligt Skolverket stärker modersmålsundervisning elevernas möjligheter att nå skolans mål genom att utveckla både modersmålet och det svenska språket.
Nu söker vi modersmålslärare i amhariska till Karlstads kommun! Tjänsten är placerad på modersmålsenheten, där vi organiserar modersmålsundervisning och studiehandledning i cirka 35 språk inom grundskolan och gymnasieskolan.
Du blir en del av en engagerad och kompetent arbetsgrupp med cirka 45 kollegor som tillsammans arbetar för att ge elever bästa möjliga förutsättningar att lyckas. Dina arbetsuppgifter
Som modersmålslärare ansvarar du för att planera, genomföra och följa upp modersmålsundervisning och/eller studiehandledning i amhariska för elever i kommunens grund- och gymnasieskolor. Du skapar en undervisning av hög kvalitet där elevernas språkliga och kunskapsmässiga utveckling står i fokus, och du arbetar aktivt för att skapa en inkluderande och trygg lärmiljö.
I uppdraget ingår att stimulera elevernas intresse för språk och kultur samt att stärka deras flerspråkiga identitet. Genom att anpassa undervisningen efter elevernas behov och förutsättningar bidrar du till deras måluppfyllelse i olika ämnen.
Du planerar och strukturerar din undervisning självständigt samt använder digitala verktyg som en naturlig del i både undervisning, dokumentation och uppföljning. Du förväntas också kontinuerligt följa elevernas utveckling och ge återkoppling som stödjer deras lärande.
Som modersmålslärare har du en viktig roll i samverkan med skolans övriga personal. Du samarbetar med klasslärare, ämneslärare och elevhälsa för att skapa goda förutsättningar för elevernas lärande och delaktighet.
Undervisningen är förlagd till flera skolor inom Karlstads kommun och kan även bedrivas via fjärrundervisning, vilket ställer krav på flexibilitet och god förmåga att planera och organisera ditt arbete.Kvalifikationer
Vi söker dig som har lärarexamen eller annan relevant akademisk examen med pedagogisk inriktning samt god kunskap om skolans styrdokument. Du har amhariska som modersmål och mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Det är meriterande om du har lärarlegitimation med behörighet i modersmål, ytterligare utbildning inom språk eller pedagogik samt erfarenhet av modersmålsundervisning, studiehandledning eller liknande uppdrag.
Enligt Skolverket ska undervisning i första hand bedrivas av legitimerade och behöriga lärare. Om legitimation saknas kan anställning ändå vara aktuell, förutsatt att du har rätt kompetens och bedöms lämplig för uppdraget. För arbete i skolan krävs även goda kunskaper i svenska språket motsvarande minst nivå C1, då språket är en central del av uppdraget.
Som person är du ansvarstagande och självständig i din yrkesroll. Du har ett pedagogiskt och flexibelt arbetssätt, är lösningsfokuserad och öppen för att utveckla nya arbetssätt. Du känner dig trygg i att använda digitala verktyg som stöd i undervisningen.
Du har en god samarbetsförmåga och bidrar till en positiv arbetsmiljö. Din undervisning präglas av kvalitet, tydlighet och ett starkt fokus på elevernas utveckling. Du anpassar undervisningen utifrån elevernas olika behov och skapar en trygg och inkluderande lärmiljö.
Tjänsterna tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.
Vi erbjuder
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba i Karlstads kommun på karlstad.se/jobbahososs
Information om lönenivåer hittar du här (välj "Se lönestatistik"). Den här rekryteringen rör AID-kod 401019.
Varmt välkommen med din ansökan!
När du söker jobb hos oss kommer du att få ange ditt CV samt svara på ett antal frågor där vi ber dig beskriva din kompetens inom efterfrågat område. Det innebär att du inte ska bifoga ett personligt brev som en del av din ansökan.
Om Karlstads kommun
Barn- och ungdomsförvaltningen ansvarar för förskola och skola för cirka 13 200 barn och elever och är kommunens största förvaltning med drygt 2 400 medarbetare. Vi har förskolor, familjedaghem, öppna förskolor, förskoleklasser, grundskolor, anpassad grundskola, fritidshem och kulturskola och arbetar även med barn- och elevhälsofrågor. Vi rustar barnen för framtiden.
Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt. Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om "Ett bättre liv i Solstaden". Kom och väx med oss!
Övrig information
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via våra rekryteringssystemoch inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Har du skyddade personuppgifter ska du inte registrera dina ansökningshandlingar i vårt rekryteringssystem och inte heller skicka in dem via e-post. Vänd dig istället till kommunens växel 054-540 00 00 för vidare hantering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Karlstads Kommun
(org.nr 212000-1850)
Västra torggatan 26 (visa karta
)
651 84 KARLSTAD Arbetsplats
Barn- och ungdomsförvaltningen, Modersmålsenheten, Modermålsenheten Kontakt
Camilla Marble 054-5405113 Jobbnummer
9954623