Modersmålslärare, engelska, franska, thailändska och somaliska
2026-04-07
Språkcentrum är Strängnäs kommuns enhet för modersmål och studiehandledning. Språkcentrum arbetar med nyanlända elever med annan språkbakgrund än svenska samt svensktalande barn som gått i skola utomlands och som ska in i Strängnäs kommuns utbildningssystem.
Vi ser modersmålsundervisning och studiehandledning som en mycket viktig del i elevens språkutveckling och måluppfyllelse.
Vi söker nu modersmålslärare/studiehandledare till språken engelska, franska, thailändska och somaliska. Arbetet sker på dagtid.
Arbetsuppgifter
Du kommer att undervisa i ditt modersmål. I arbetsuppgifterna ingår planering av lektioner samt undervisning, uppföljning, utvärdering, kontakt med vårdnadshavare och betygsättning. Du ger eleverna den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling utifrån sina egna förutsättningar.
Som studiehandledare ansvar du för att tillsammans med ansvarig lärare planera, genomföra och utveckla undervisningen efter varje elevs förutsättningar. Arbetet innebär att du arbetar på olika skolor i kommunen, vilket kan medföra att du behöver förflytta dig mellan skolor under arbetsdagen.Sysselsättningsgrad varierande, kan förändras över terminen.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
* behörig modersmålslärare.
* god kunskap, i både tal och skrift, på modersmålet (engelska, franska, thailändska eller somali).
* god kunskap, i både tal och skrift, på svenska.
* tidigare erfarenhet inom modersmålsundervisning eller studiehandledning.
Det är också meriterande om du har/är:
* legitimerad lärare.
* goda IT-kunskaper, van att använda IT som ett stöd i arbetet.
* B-körkort och tillgång till egen bil då tjänsten kan innebära resor mellan skolor inom kommunen.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Som person söker vi dig som tar ansvar för dina uppgifter, är duktig på att skapa goda relationer och har lätt för att samarbeta med andra. Du har lätt för att bemöta elever enskilt och i grupp och du är flexibel och lyhörd för andras behov.
Vi tillämpar löpande urval och intervjuer så du är varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Välkommen till Strängnäs kommun! Strängnäs kommun har drygt 39 000 invånare och är strategiskt belägen i Mälardalen med utmärkta kommunikationsmöjligheter. Här är det nära till storstaden Stockholm som nås med tåg på under 50 minuter, och ännu närmare ligger Eskilstuna. Vår kommun är en attraktiv plats för både boende och arbete, där du får möjlighet att göra verklig skillnad för samhället och dess invånare.
Hos oss finns en mängd meningsfulla och utmanande arbetsuppgifter, med möjligheter att växa och utvecklas i din yrkesroll. I Strängnäs kommun arbetar över 2 500 kunniga och engagerade medarbetare, som alla bidrar till att skapa en positiv vardag för invånarna. Vi värdesätter en arbetsplats där alla känner sig inkluderade och där det finns utrymme att påverka.
Vi arbetar aktivt utifrån en värdegrund som präglas av respekt, öppenhet, utveckling och tydlighet. Vi ser i vår årliga medarbetarundersökning att våra medarbetare trivs. Vi hoppas att du vill vara en del av vårt team och tillsammans med oss bygga framtidens Strängnäs. Tillsammans skapar vi en starkare kommun och gör varandra bättre.
Strängnäs kommun tillämpar rökfri arbetstid för att skapa en hälsosam arbetsmiljö för alla medarbetare, kollegor och brukare.
Ansökningsprocess och personuppgiftshantering:
* Som sökande ansvarar du för att dokumentera din kompetens tydligt, så att vi kan göra en saklig och rättvis bedömning av din ansökan.
* Vid arbete med barn och ungdomar krävs utdrag ur polisens belastningsregister innan anställning.
* Strängnäs kommun hanterar dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning. Du kan läsa mer om vår personuppgiftshantering på vår hemsida: https://www.strangnas.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/personuppgifter-i-strangnas-kommun
Strängnäs kommun har valt mediekanaler för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare och rekryteringstjänster.
Vi ser fram emot att få veta mer om dig och hur du vill bidra till Strängnäs framtid. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-30
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "131/26".
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Strängnäs kommun
(org.nr 212000-0365), https://www.strangnas.se/arbete-och-foretagande/arbete-och-karriar/jobba-hos-oss
645 80 STRÄNGNÄS
För detta jobb krävs körkort.
Strängnäs kommun, Utbildningskontor
Sanna Hillerdal sanna.hillerdal@strangnas.se
