Modersmålslärare danska och romani-chib
Kristianstads kommun / Grundskollärarjobb / Kristianstad Visa alla grundskollärarjobb i Kristianstad
2026-07-20
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Modersmålsenheten i Kristianstad organiserar modersmålsundervisning och studiehandledning för ca 2500 elever i Kristianstads kommun. Det finns ca 50 modersmålslärare på 30 olika språk anställda.
Vi söker nu dig som kan undervisa i danska eller romani chib. Välkommen att bli en del av vår verksamhet!
Din roll hos oss
Som modersmålslärare undervisar du utifrån läroplanen i ämnet modersmål. Dessutom kan det ingå studiehandledning på modersmålet med nyanlända elever i skolans olika ämnen. Du arbetar på olika grund och gymnasieskolor i kommunen i nära samarbete med klasslärare.
Med engagemang stärker du eleverna till lärande och eget ansvar. Din undervisning planerar, genomför och utvärderar du. Undervisningen anpassar du utifrån alla elever på deras nivå och med elevens bästa i fokus. I arbetet ingår att bedöma och dokumentera den enskilda elevens behov, kunskaper och förmågor.
I ditt arbete har du ett gott ledarskap och använder alternativa lärverktyg. Du tar ansvar för din arbetstid, förtroendetid och kompetensutveckling. Via dialog och ömsesidig respekt skapar du en bra relation till elever och vårdnadshavare.
Vem söker vi?
Vi söker dig som är behörig att undervisa i ditt modersmål genom en svensk grundskollärarutbildning eller en validerad lärarutbildning från ditt hemland. Du har goda kunskaper i svenska språket (minst Svenska 3 eller SvB). Du kan obehindrat kommunicera i tal och skrift på svenska och antingen danska eller romani-chib. Vidare har du minst 30 hp i modersmålet. Efterfrågat språk är ditt modersmål.
Det är meriterande om du har arbetat som modersmålslärare eller studiehandledare. Har du arbetat med fjärr eller distansundervisning ser vi det som en fördel. Tjänsten kräver att du har goda IT-kunskaper och att du kan integrera digital teknik i undervisningen. Det är meriterande om du har kunskaper i matematik, NO och SO. Vidare är B-körkort och tillgång till bil en fördel.
I ditt arbete kan du ta initiativ och du är bra på att samarbeta. Du har förmåga att stödja elever i att hantera konflikter som uppstår.
För att vi ska kunna ta ställning till din ansökan vill vi att du bifogar examensbevis. När vi vill erbjuda dig tjänsten krävs det att du visar upp ett utdrag ur polisens belastningsregister för att vi ska kunna anställa dig, enligt bestämmelser i 2 kap. 31-33 §§ i skollagen.
Det här är vi
Barn- och utbildningsförvaltningen bedriver pedagogisk verksamhet som sträcker sig från förskola till vuxenutbildning. I en trygg, kreativ och demokratisk miljö som värnar alla människors lika värde arbetar vi för lärande, kunskap och omsorg. Vi söker dig som vill vara med och forma framtiden!
Vi erbjuder
Vi är drygt 7000 medarbetare i Kristianstads kommun som gör skillnad i människors vardag, varje dag. Hos oss hittar du medarbetare som brinner för välfärden och vill utveckla idéer till verklighet. Kristianstads kommun erbjuder flera olika karriärvägar så att du kan utvecklas genom hela arbetslivet. Läs mer om våra förmåner och oss som arbetsgivare här. (https://www.kristianstad.se/jobbochforetagande/jobbochpraktik/kommunensomarbetsgivare.670.html)
Bra att veta
Har du skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via ansökningsknapp. Istället skickar du din ansökan med posten eller lämnar ansökan på Rådhus Skåne. Märk kuvertet med titel och referensnummer. Har du frågor kan du kontakta medborgarcenter 044-13 50 00.
Har du frågor kring hur du gör din ansökan, kontakta systemets support på telefon 0771-69 36 93. Välj 1 - Visma Recruit och 2 - arbetssökande.Publiceringsdatum2026-07-20Ersättning
Kristianstads kommun tillämpar individuell och differentierad lönesättning.Tillträde
Tillträde 2026-08-17 för båda tjänsterna. Vi kommer löpande kalla till intervju.
Danska 20% SÄVA med varaktighet till och med 27-06-23
Romani Chib 10% SÄVA med varaktighet till och med 27-06-23
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "BUF-2026-159". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Kristianstads Kommun
(org.nr 212000-0951)
291 80 KRISTIANSTAD Arbetsplats
Kristianstad kommun, Centrala avdelningen Kontakt
Sveriges Lärare
Emine Strelci 0762-46 32 35 Jobbnummer
10006533