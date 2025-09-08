Moderbolagsansvarig till Fastighets AB Stenvalvet
Fastighets AB Stenvalvet är ett av de ledande bolagen i Sverige inom ägande, förvaltning och utveckling av samhällsfastigheter. Totalt äger Stenvalvet ett hundratal fastigheter med en area av ca 594 000 kvm till ett sammanlagt marknadsvärde om ca 16 miljarder kronor. I våra fastigheter bedrivs samhällsservice inom områden som utbildning, vård & omsorg, rättsväsende och offentliga kontor för myndigheter.
Stenvalvets ägare är långsiktiga institutionella investerare; Kyrkans Pension och Stiftelsen för Strategisk Forskning.
Om rollen
Som moderbolagsansvarig har du ett stort ägarskap för att säkerställa en korrekt och kvalitativ redovisning i moderbolaget. Du bidrar i bokslutsprocessen i samverkan med redovisningschef och bolagsansvariga. Rollen innebär även ett aktivt deltagande i det löpande förbättringsarbetet inom Stenvalvet, exempelvis genom att utveckla arbetssätt.
I rollen ingår även ansvar för att hantera och följa upp personalkostnader i moderbolaget. Det innebär att du arbetar med frågor kopplade till lön, pensioner och andra personalrelaterade kostnader samt utför analyser inom området. För att lyckas i rollen ser vi gärna att du har tidigare erfarenhet av personalekonomi.
I din roll rapporterar du till redovisningschefen, som beskriver arbetsmiljön på Stenvalvet så här:
"Vi har en öppen och hjälpande kultur där vi samarbetar och stöttar varandra. Jag ger medarbetarna stort handlingsutrymme, vilket också innebär ett tydligt ansvar. Hos oss arbetar du nära verksamheten och har korta beslutsvägar till hela organisationen."
I dina arbetsuppgifter kommer du bland annat att ansvara för och arbeta med:
• Löpande redovisning, avstämningar och periodiseringar
• Månads-, kvartals- och årsbokslut
• Årsredovisningar och deklarationer
• Resultatuppföljning, analys och prognos
• Uppdatering och ansvar för lånereskontra i Nordkap
• Avstämning och analys av räntekostnader
• Hantering av frågor kopplade till lön, pensioner och andra personalrelaterade kostnader
• Löpande rapportering till externa parter samt kontakt med revisorer
För att trivas i rollen bör du vara en självgående och framåtlutad person som uppskattar struktur och analys samt tar ansvar för dina uppgifter.
För att lyckas i rollen tror vi att du har en eftergymnasial utbildning inom ekonomi samt erfarenhet av redovisning, gärna från arbete i moderbolag eller koncern.
Det är meriterande med erfarenhet av systemet Insikt, och vi värdesätter ett intresse för system och digitala verktyg. Hos oss finns goda möjligheter att utvecklas i rollen, så länge du har rätt personlighet och engagemang.
Varmt välkommen med din ansökan.
Du kan läsa mer om AB Stenvalvet här: https://stenvalvet.se/
Har du några frågor är du varmt välkommen att kontakta:
Jeanette Elm, 070-353 55 73 jeanette.elm@financefamily.se
Magnus Åberg, 070-981 77 51 magnus.aberg@financefamily.se
P.S. Vi jobbar kompetensbaserat och önskar därför inget personligt brev. Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
