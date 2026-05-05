2026-05-05
Jag söker en modellbyggare till hösten - lärling/praktikant/anställd beroende på nivå.
På Eriksson Modellverkstad AB (www.emvab.com) bygger vi fysiska arkitekturmodeller åt byggföretag och fastighetsutvecklare. Det är ett praktiskt jobb där du arbetar med händerna, verktyg samt datorer och maskiner, i små skalor och med hög precision.
Det kräver fokus, tempo och noggrannhet. För rätt person är det ett extremt roligt jobb.
Kvalifikationer:
• Erfarenhet av modellbyggande (skola eller arbete)
• God förståelse för tekniska ritningar
• Hög noggrannhet och känsla för detaljer
• Förmåga att arbeta effektivt utan att slarva
• Erfarenhet av ritprogram (gärna Rhino/AutoCAD)
• Förmåga att ta instruktioner och arbeta självständigt
Ansökan ska innehålla CV och portfolio med exempel på fysiska modeller (gärna närbilder). Ansökningar utan detta behandlas inte. Skicka till: info@emvab.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-20
E-post: info@emvab.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eriksson Modellverkstad AB
(org.nr 556962-8075)
Tjurbergsgatan 38 B (visa karta
)
118 56 STOCKHOLM
