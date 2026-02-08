Mockfjärds Fönster söker Agent till Umeå / Örnsköldsvik
2026-02-08
Mockfjärds är Sveriges ledande fönsterbytare och ingår i den europeiska Dovista koncernen, som är en del av VKR-gruppen. Både lokalt och internationellt i koncernen fokuserar vi på hållbarhet för att göra skillnad för människor och miljö.
Dovista Sverige består idag av tre bolag; Mockfjärds Fönster, Svenska Fönster och Velfac med totalt ca 800 anställda
Vill du driva eget och samtidigt representera Sveriges ledande fönsterbytare?
Mockfjärds söker nu en entreprenör med passion för försäljning och kundmöten som vill bygga upp och utveckla sitt eget distrikt.
Om rollen
Som agent driver du eget aktiebolag och ansvarar för försäljning och marknadsföring av Mockfjärds produkter och tjänster i ditt område. Du arbetar med inkommande förfrågningar från central marknadsföring och genom egen kundbearbetning lokalt. Du genomför hembesök hos kunder och erbjuder rätt lösningar utifrån deras behov - du är deras lokala fönstermästare.
Mockfjärds erbjuder ett starkt introduktionsprogram, utbildning, produktkunskap, coachning och löpande stöd från supportkontoret. Avtalet sker genom handelsagentur, vilket ger dig stor frihet i rollen och möjlighet till riktigt goda resultat.
Vi söker dig som
* Har erfarenhet av försäljning och ett starkt eget driv
* Är social, lyhörd och trivs i kundmöten
* Gillar att arbeta mot mål och skapa egna affärsmöjligheter
* Har goda kunskaper i svenska och B-körkort
* Vill driva eget eller redan gör det idag
Meriterande: Erfarenhet av egen kundanskaffning.
Vi erbjuder
* Möjlighet att bygga och utveckla ett eget distrikt
* Stöd från ett marknadsledande varumärke
* Frihet i arbetet och stort eget ansvar
* Ett prestigelöst och engagerat team
* Goda möjligheter till både personlig och professionell utveckling
Placering: Umeå / Örnsköldsvik
Sista dag att ansöka är 2026-03-08
Urval sker löpande - tjänsten kan tillsättas innan ansökningstidens slut. https://mockfjards.se/karriar/aterforsaljare
Välkommen att söka till Sveriges smidigaste och ledande fönsterbytarföretag!
Vill du veta mera är du välkommen att kontakta Försäljningschef Henrik Ling, e-post: henrik.ling@mockfjards.se
Ansökan kan tyvärr inte göras via e-post.
Vi har redan beslutat om vår rekryteringsprocess och annonsering, vi undanber oss därför vänligen men bestämt samtal från rekryterings- och annonseringsföretag.
Lön enligt ersättningsmodell Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mockfjärds Fönster AB
(org.nr 556519-5723), https://mockfjards.se/ Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Mockfjärds Kontakt
Regionchef
Henrik Ling henrik.ling@mockfjards.se 070-377 46 96 Jobbnummer
9729591