Mocca deli kalmar söker nya stjärnor
MD Kalmar AB / Servitörsjobb / Kalmar
2025-12-28
Mocca Deli Kalmar söker nu personal att komplettera Mocca familjen med.
Vi söker cafe biträde som ska vara snabba, stresståliga och duktiga lagspelare. Du ska ha jobbat inom cafe sedan tidigare och behärska svenska språket i tal och skrift.
Vi har kollektivavtal och sätter stor vikt på personlig lämplighet. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-27
E-post: kalmar@moccadeli.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "cafe biträde". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare MD Kalmar AB
(org.nr 559492-3889)
Storgatan 21 (visa karta
)
392 32 KALMAR Jobbnummer
9664139