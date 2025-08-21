Mobilt hunddagis
2025-08-21
Hundrastare till mobilt hunddagis - Agnes Tassar
Älskar du hundar, frisk luft och att ta ansvar? Agnes Tassar är ett mobilt hunddagis som erbjuder trygg och flexibel hundpassning. Vi söker nu en engagerad hundrastare som vill bli en del av vårt lilla, hjärtliga team.
Om jobbet
Som hundrastare hos Agnes Tassar kör du företagets bil för att hämta och lämna hundar hemma hos kunderna enligt schema. Under dagen rastar du hundarna i grupp, gärna i naturmiljö där de kan röra sig fritt. Du ser till att varje hund får motion, omtanke och en trygg upplevelse. Du ansvarar också för att bilen hålls i gott skick, till exempel genom att tanka och tvätta vid behov.
Du utgår från en fast plats där du hämtar bilen och arbetar inom ett begränsat geografiskt område.
Vi söker dig som är ansvarstagande, pålitlig och trygg med hundar. Du behöver vara självgående, punktlig och ha ett lugnt och tydligt sätt gentemot både hundar och människor. Du tycker om att arbeta utomhus i alla väder och har ett gott omdöme.Publiceringsdatum2025-08-21Kvalifikationer
B-körkort - manuell växellåda
God hundvana - särskilt av att hantera hundar i grupp
Svenska och/eller engelska - i tal & skrift
Meriterande:
Hunddagisutbildning
Tidigare erfarenhet av hunddagis eller mobilt hunddagis
________
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper så tveka inte att söka. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
Skicka CV & gärna ett personligt brev via epost.
E-post: info@agnestassar.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Delin, Agnes
, http://www.agnestassar.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Delin Agnes Kontakt
Agnes Delin info@agnestassar.se Jobbnummer
9470168