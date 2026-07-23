Mobilkranförare

Barona Teknik & Installation AB / Maskinförarjobb / Boden
2026-07-23


Visa alla maskinförarjobb i Boden, Luleå, Älvsbyn, Piteå, Kalix eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Barona Teknik & Installation AB i Boden, Luleå, Älvsbyn, Piteå, Kalix eller i hela Sverige

Vill du arbeta med några av Nordens modernaste mobilkranar och vara med och utveckla vår verksamhet i norra Sverige? Vill du vara med där det händer och delta i de intressantaste bygg- och industriprojekten i Sverige? Då har vi möjligheten för dig här.
Till vår kund Helaakoski Sverige AB söker vi nu mobilkranförare till spännande projekt i Norrbotten. Helaakoski arbetar med allt från industriprojekt och stålanläggningar till byggarbetsplatser, hamnar och avancerade speciallyft. Som en del av Helaakoski-koncernen har vi tillgång till en modern maskinpark med cirka 200 maskiner, inklusive mobilkranar upp till 850 ton, larvkranar, RT-kranar och elkranar.

Publiceringsdatum
2026-07-23

Dina arbetsuppgifter
Framföra och manövrera mobilkran vid olika typer av lyftuppdrag
Utföra daglig tillsyn samt enklare underhåll av kranen
Genomföra säkra lyft enligt gällande regler och rutiner
Delta i planering och riskbedömning inför lyftarbeten
Samarbeta med arbetsledning, signalmän och kunder på arbetsplatsen

Vi söker dig som har:
Yrkesbevis för mobilkran
Erfarenhet av arbete med mobilkranar
Högt säkerhetsmedvetande
Goda kunskaper i svenska eller engelska

Förmåga att arbeta självständigt och ta ansvar

Vi erbjuder:
Moderna kranar och utrustning
Spännande projekt inom industri och infrastruktur
Konkurrenskraftiga anställningsvillkor
Möjlighet att vara med och utveckla vår verksamhet i norra Sverige

Placering: Luleå / Norrbotten
Tillträde: Snarast
Detta är ett bemanningsuppdrag och du blir anställd av oss på Barona Teknik & Installation. Du kommer att arbeta 2 veckor och vara ledig 2 veckor. Vi kan också ha möjlighet att tillhandahålla boende om du bor på annan ort och pendlar. Urval sker löpande, och tjänster kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Camilla Arvidsson på: camilla.arvidsson@barona.se (mailto:camilla.arvidsson@barona.se) eller 0735-40 27 96

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-07
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Barona Teknik & Installation AB (org.nr 556713-7202)
961 50  BODEN

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
Consultant Manager
Johnny Seijsing
johnny.seijsing@barona.se
+46735230890

Jobbnummer
10010099

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