Mobilkranförare
Barona Teknik & Installation AB / Maskinförarjobb / Boden Visa alla maskinförarjobb i Boden
2026-07-23
, Luleå
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Barona Teknik & Installation AB i Boden
, Luleå
, Älvsbyn
, Piteå
, Kalix
eller i hela Sverige
Vill du arbeta med några av Nordens modernaste mobilkranar och vara med och utveckla vår verksamhet i norra Sverige? Vill du vara med där det händer och delta i de intressantaste bygg- och industriprojekten i Sverige? Då har vi möjligheten för dig här.
Till vår kund Helaakoski Sverige AB söker vi nu mobilkranförare till spännande projekt i Norrbotten. Helaakoski arbetar med allt från industriprojekt och stålanläggningar till byggarbetsplatser, hamnar och avancerade speciallyft. Som en del av Helaakoski-koncernen har vi tillgång till en modern maskinpark med cirka 200 maskiner, inklusive mobilkranar upp till 850 ton, larvkranar, RT-kranar och elkranar.Publiceringsdatum2026-07-23Dina arbetsuppgifter
Framföra och manövrera mobilkran vid olika typer av lyftuppdrag
Utföra daglig tillsyn samt enklare underhåll av kranen
Genomföra säkra lyft enligt gällande regler och rutiner
Delta i planering och riskbedömning inför lyftarbeten
Samarbeta med arbetsledning, signalmän och kunder på arbetsplatsen
Vi söker dig som har:
Yrkesbevis för mobilkran
Erfarenhet av arbete med mobilkranar
Högt säkerhetsmedvetande
Goda kunskaper i svenska eller engelska
Förmåga att arbeta självständigt och ta ansvar
Vi erbjuder:
Moderna kranar och utrustning
Spännande projekt inom industri och infrastruktur
Konkurrenskraftiga anställningsvillkor
Möjlighet att vara med och utveckla vår verksamhet i norra Sverige
Placering: Luleå / Norrbotten
Tillträde: Snarast
Detta är ett bemanningsuppdrag och du blir anställd av oss på Barona Teknik & Installation. Du kommer att arbeta 2 veckor och vara ledig 2 veckor. Vi kan också ha möjlighet att tillhandahålla boende om du bor på annan ort och pendlar. Urval sker löpande, och tjänster kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Camilla Arvidsson på: camilla.arvidsson@barona.se
(mailto:camilla.arvidsson@barona.se
) eller 0735-40 27 96 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Barona Teknik & Installation AB
(org.nr 556713-7202)
961 50 BODEN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Consultant Manager
Johnny Seijsing johnny.seijsing@barona.se +46735230890 Jobbnummer
10010099