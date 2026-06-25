Mobilkranförare
Barona Teknik & Installation AB / Maskinförarjobb / Luleå Visa alla maskinförarjobb i Luleå
2026-06-25
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, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige
E. Helaakoski Oy är ett av de största företagen inom lyfttjänster i Finland. Vi tillhandahåller mångsidiga lyfttjänster tillförlitligt med flera decenniers erfarenhet.
Vår servicehelhet består av planering och yrkeskunnigt genomförande av lyftuppdrag. Vi tillhandahåller våra kunder mångsidiga lyftanordningar och transportfordon med specialutrustning och -redskap.
Vill du arbeta med några av Nordens modernaste mobilkranar och vara med och utveckla vår verksamhet i norra Sverige? Vill du vara med där det händer och delta i de intressantaste bygg- och industriprojekten i Sverige? Då har vi möjligheten för dig här.
Till vår kund Helaakoski Sverige AB söker vi nu mobilkranförare till spännande projekt i Norrbotten. Helaakoski arbetar med allt från industriprojekt och stålanläggningar till byggarbetsplatser, hamnar och avancerade speciallyft. Som en del av Helaakoski-koncernen har vi tillgång till en modern maskinpark med cirka 200 maskiner, inklusive mobilkranar upp till 850 ton, larvkranar, RT-kranar och elkranar.Publiceringsdatum2026-06-25Dina arbetsuppgifter
Framföra och manövrera mobilkran vid olika typer av lyftuppdrag
Utföra daglig tillsyn samt enklare underhåll av kranen
Genomföra säkra lyft enligt gällande regler och rutiner
Delta i planering och riskbedömning inför lyftarbeten
Samarbeta med arbetsledning, signalmän och kunder på arbetsplatsen
Vi söker dig som har:
Yrkesbevis för mobilkran
Erfarenhet av arbete med mobilkranar
Högt säkerhetsmedvetande
Goda kunskaper i svenska eller engelska
Förmåga att arbeta självständigt och ta ansvar
Vi erbjuder:
Moderna kranar och utrustning
Spännande projekt inom industri och infrastruktur
Konkurrenskraftiga anställningsvillkor
Möjlighet att vara med och utveckla vår verksamhet i norra Sverige
Placering: Luleå / Norrbotten
Tillträde: Snarast
Detta är ett bemanningsuppdrag och du blir anställd av oss på Barona Teknik & Installation. Arbetstiden är företrädesvis dagtid, men även skiftgång kan vara en möjlighet. Vi kan också ha möjlighet att tillhandahålla boende om du bor på annan ort och pendlar. Urval sker löpande, och tjänster kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta konsultchef Johnny Seijsing, 073-523 08 90 eller johnny.seijsing@barona.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Barona Teknik & Installation AB
(org.nr 556713-7202)
972 38 LULEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Helaakoski Sverige AB Kontakt
Consultant Manager
Johnny Seijsing johnny.seijsing@barona.se +46735230890 Jobbnummer
9979752