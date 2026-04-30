Mobilitets och näringslivsstrateg
Söker du en meningsfull roll där du gör skillnad på riktigt?
Vi söker nu fler engagerade medarbetare som vill vara med och forma framtidens Värnamo. Hos oss arbetar du med människan i fokus och skapar en arbetsdag som är värdefull, både för dig och för våra medborgare.
Värnamo kommuns näringsliv går på högvarv och tillsammans arbetar vi i kommunkoncernen för att ha ett av landets bästa företagsklimat.
Vi ser fram emot att höra från dig - Välkommen med din ansökan!
Vi arbetar redan idag brett över förvaltningsgränser för att få ut mesta möjliga nytta i våra leveranser till såväl det befintliga näringslivet som för dem som vill se Värnamo Kommun som sin nya hemkommun.
Enheten är en del av avdelningen kansli och hållbar utveckling inom kommunledningsförvaltningen som organiseras direkt under kommunstyrelsen.Dina arbetsuppgifter
Uppdraget innebär att arbeta med både strategiska och operativa insatser för att förstärka företagsklimatet ytterligare, främja förutsättningar för kompetensförsörjning och tillväxt genom goda kommunikationsförbindelser och stimulera till utvecklande av mötesplatser och nätverk i Värnamo kommun.
I ditt arbete som Mobilitet- och näringslivsstrateg kommer du att vara ett komplement till Värnamo näringsliv AB och en naturlig länk mellan vårt politiska näringsutskott och näringslivet i hela kommunen. Du jobbar tätt tillsammans med kommunens förvaltningar, Värnamo näringsliv AB, övriga kommunala bolag och andra intressenter. Du utvecklar och levererar den bästa tänkbara servicen både till företag som vill expandera sin verksamhet i Värnamo kommun, och till de företag som vill flytta hit.
En stor del av rollen innebär att du är kommunens kontaktperson i mellankommunala, regional och nationella trafikfrågor samt gentemot Trafikverket och Jönköping läns kollektivtrafik (JLT).
Bra kommunikationer och fungerande infrastruktur är en förutsättning för både kompetensförsörjningen och utvecklingen av kommunen i stort som för näringslivet.
Du driver kommunens strategiska arbete tillsammans med en förvaltningsöverskridande arbetsgrupp gällande infrastruktur och kollektivtrafik frågor.
Som medarbetare i Värnamo kommun är du en förebild och ambassadör. Du kommunicerar tydliga mål, skapar delaktighet och tar ansvar för helheten genom att samarbeta över enhetsgränserna.
Du har många gånger en ledande roll för att driva utvecklingsfrågor framåt när det gäller att utveckla och förbättra företagsklimatet och förutsättningarna för tillväxt, såväl internt som externt. Du håller olika typer av presentationer och tar fram beslutsunderlag, ibland för politiker, ibland för företag, oftast på svenska, men emellanåt på engelska.Kvalifikationer
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper, och utgår från att du har lämplig utbildning och dokumenterad erfarenhet som är värdefull i rollen som Mobilitet- och näringslivsstrateg. Du har lätt för att formulera dig i tal och skrift både på svenska och engelska.
För att lyckas i rollen är du trovärdig, rak och tydlig i din kommunikation.
Det krävs att du har en god social förmåga, att du är kreativ och kan komma med innovativa idéer samt att du även har drivkraft att kunna genomföra och förverkliga dem. Du arbetar hårt för att nå uppsatta mål och arbetar lösningsfokuserat. Vi ser också att du har förmågan att se vad som skapar mervärde för verksamheten och förstår vilka prioriteringar och strategier som krävs för att nå resultat.
B-körkort är ett krav.Anställningsvillkor
Vi erbjuder en trygg anställning med bra villkor och förmåner.
Med flexibla arbetstidslösningar, såsom generös flextid, möjlighet till semesterväxling med extra lediga dagar och distansarbete främjar vi ett hållbart arbetsliv som ger balans mellan arbete och privatliv. Vi värdesätter din hälsa och ditt välmående, vi erbjuder friskvårdsbidrag och strävar efter att skapa en arbetsmiljö där du kan utvecklas både professionellt och personligt, utan att behöva kompromissa med din fritid.
Läs mer om oss som arbetsplats, anställningsvillkor och anställningsförmåner: Att jobba hos oss - Värnamo kommun (varnamo.se)
Anställningsvillkoren regleras i kollektivavtal. Vi erbjuder en tillsvidareanställning på heltid med start enligt överenskommelse. Individuell lönesättning tillämpas. I Värnamo kommun annonseras alla tillsvidareanställningar på heltid.
Värnamo kommun strävar efter att vara en attraktiv arbetsplats som präglas av jämställdhet och mångfald. Vi arbetar aktivt för att skapa en miljö fri från diskriminering och som ger lika möjligheter för alla.
Vi tillämpar löpande urval till intervjuer. Sista ansökningsdag 2026-05-31
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna tjänstetillsättning.
Kommunledningsförvaltningen. Tillsammans arbetar vi för att för att stötta kommunstyrelsen med att leda den kommunala verksamheten. Vi arbetar med frågor som bland annat rör personal, löner, ekonomi, trygghet och säkerhet, infrastruktur, inköp, näringsliv, Campus, hållbar utveckling, marknadsföring, information och kommunikation.
Läs mer om oss på: Kommunledningsförvaltningen - Värnamo kommun
Värnamo kommun, kommunen med stort hjärta, mitt i Småland. Vi är en central del av den starka tillväxtregionen präglad av Gnosjöandan och hög sysselsättning. Här finns en anda av ständig rörelse och stora visioner för framtiden. Vi lyfter fram både stora och små framgångar, vilket stärker stolthet och gemenskap för alla som bor här. Som medarbetare hos oss har du människan i fokus och skapar värde för både dig själv och medborgarna, samtidigt som du bidrar till att göra Värnamo till en ännu bättre plats att leva och växa i.
