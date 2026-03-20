Mobil- och Datatekniker / Butikssäljare sökes

Vårberg Mobil och Data AB / Tele- och elektronikreperatörsjobb / Stockholm
2026-03-20


Vi söker nu engagerade och serviceinriktade medarbetare till vårt team!

Om tjänsten
Vi letar efter dig som vill arbeta både som mobil- och datatekniker samt butikssäljare. Rollen är varierande och passar dig som trivs med kundkontakt och tekniska utmaningar.

Dina arbetsuppgifter
Reparation och felsökning av mobiltelefoner och datorer
Installation av programvara och teknisk support
Försäljning av produkter och tillbehör i butik
Ge professionell service och rådgivning till kunder

Kvalifikationer
Erfarenhet inom mobil- eller datateknik är meriterande, men inget krav
Erfarenhet av försäljning är ett plus
God social förmåga och servicekänsla
Intresse för teknik
Flerspråkighet är starkt meriterande

Vi erbjuder

En dynamisk arbetsmiljö
Möjlighet att utvecklas inom både teknik och försäljning
Trevliga kollegor och varierande arbetsdagar

Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Mail
E-post: Order@nordicparts.se

Arbetsgivare
Vårberg Mobil och Data AB (org.nr 559459-4060)
Vårbergstorget 9 (visa karta)
127 43  SKÄRHOLMEN

Arbetsplats
Vårberg Mobil & Data AB

Kontakt
Najmiddin Alkhatib
Order@nordicparts.se
0722669915

Jobbnummer
9808810

