Mobil- och Datatekniker / Butikssäljare sökes
Vårberg Mobil och Data AB / Tele- och elektronikreperatörsjobb / Stockholm Visa alla tele- och elektronikreperatörsjobb i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vårberg Mobil och Data AB i Stockholm
Vi söker nu engagerade och serviceinriktade medarbetare till vårt team!Publiceringsdatum2026-03-20Om tjänsten
Vi letar efter dig som vill arbeta både som mobil- och datatekniker samt butikssäljare. Rollen är varierande och passar dig som trivs med kundkontakt och tekniska utmaningar.Dina arbetsuppgifter
Reparation och felsökning av mobiltelefoner och datorer
Installation av programvara och teknisk support
Försäljning av produkter och tillbehör i butik
Ge professionell service och rådgivning till kunderKvalifikationer
Erfarenhet inom mobil- eller datateknik är meriterande, men inget krav
Erfarenhet av försäljning är ett plus
God social förmåga och servicekänsla
Intresse för teknik
Flerspråkighet är starkt meriterande
Vi erbjuder
En dynamisk arbetsmiljö
Möjlighet att utvecklas inom både teknik och försäljning
Trevliga kollegor och varierande arbetsdagar
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Mail
E-post: Order@nordicparts.se Arbetsgivare Vårberg Mobil och Data AB
(org.nr 559459-4060)
Vårbergstorget 9 (visa karta
)
127 43 SKÄRHOLMEN Arbetsplats
Vårberg Mobil & Data AB Kontakt
Najmiddin Alkhatib Order@nordicparts.se 0722669915 Jobbnummer
9808810