Mobil IT Servicetekniker Anstalten Kumla
2025-09-24
, Hallsberg
, Örebro
, Askersund
, Laxå
, Örebro
, Norrköping
, Malmö
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Vill du vara med och bidra till ett tryggare samhälle? Vår IT-avdelning genomför en stor satsning med fokus på en digital Kriminalvård. Tillsammans jobbar vi för att skapa förutsättningar och lösningar som gör skillnad i vår verksamhet. IT-avdelningen är under stark tillväxt. Hos oss får du goda möjligheter att växa och kompetensutvecklas efter dina förutsättningar och intresseområden. Vi söker dig som har ett stort IT-intresse, kunskaper som kan berika vår digitaliseringsresa och som vill vara med och göra skillnad i samhället inom just din profession.
Kriminalvårdens IT-avdelning är en viktig del i organisationen med uppdraget att driva utvecklingen av myndighetens IT med stor satsning och fokus på myndighetens resa mot en mer digital kriminalvård. Tillsammans jobbar vi för att skapa de förutsättningar som en modern myndighet kräver av en tillgänglig, säker och kostnadseffektiv IT.Publiceringsdatum2025-09-24Arbetsuppgifter
Vi söker dig som vill vara med och bidra till att öka IT-avdelningens lokala stöd ute i kärnverksamheten och som brinner för att hjälpa och utbilda andra människor med digitala hjälpmedel. Du har ett stort intresse av att förstå medarbetarnas behov och krav. Din serviceroll kommer att utgöra ett viktigt gränssnitt mellan IT-avdelningen och kärnverksamheten. Du kommer vara med om en fortsatt unik satsning för Kriminalvården som innebär att forma en ny typ av lokalt IT-stöd för kärnverksamheten.
Du kommer att vara placerad på IT-avdelningen under Enheten för IT Servicecenter och spendera mycket tid ute i kärnverksamheten i klientnära arbete. Du utgår från och är geografiskt placerad på Anstalten Kumla vilket utgör en ny placering för mobila servicetekniker. Du tillhör dock teamet i Region Mitt och kan vid behov tjänstgöra på andra verksamhetsområden. Resor inom ditt regionala område kan förekomma, och så även övernattning i mindre utsträckning. Kriminalvården tillhandahåller poolbilar för dessa tjänster som används under arbetstid.
I din serviceroll kommer du på ett kreativt sätt bidra till ökad digital mognad i verksamheten genom att t.ex. agera rådgivande, guida och stötta personal gällande IT-avdelningens tjänster och bidra till att utveckla det lokala IT-säkerhetsarbetet. Du stöttar verksamheten med IT-serviceärenden och IT-supporten med problemlösning. Som servicetekniker medverkar du till tjänsteutveckling genom att löpande inhämta förbättringsförslag och synpunkter på IT:s tjänster och applikationer. Du hjälper även IT-avdelningen med specifika uppdrag som t.ex. implementeringar och livscykelhantering av hårdvara. Kvalifikationer
Vi söker dig som är serviceinriktad och lugn samt tillmötesgående i ditt bemötande. Du har ett intresse för och en vilja att hjälpa andra och gör det lilla extra för att leverera lösningar. Du är lojal och har en positiv attityd till ditt arbete, verksamheten och Kriminalvården i stort. Du handlar i enlighet med fattade beslut, verksamhetsplan och policys samt riktlinjer. Vidare är du självgående och du tar stort ansvar för dina uppgifter och pågående projekt som du också driver i mål. Du strukturerar. planerar och prioriterar ditt arbete på ett effektivt sätt och håller tidsramar och deadlines.
Som person har du en förståelse för hur människor bäst tar till sig kunskap och du har en god förmåga att kunna anpassa både din kommunikation och ditt budskap till mottagaren. Du relaterar till andra på ett lyhört och smidigt sätt och arbetar bra med andra människor.
För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
• Fullständig gymnasiekompetens i form av slutbetyg eller gymnasieexamen alternativt annan utbildning i kombination med erfarenhet som Kriminalvården bedömer som relevant
• Erfarenhet av service med inriktning mot IT eller teknik
• Erfarenhet av arbete som onsite tekniker eller liknande
• Kunskap om hårdvara gällande PC, tunna terminaler, bärbara datorer, skrivare, videoutrustning och nätverk
• Förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska
• B-körkort
Det är meriterande om du har:
• Utbildning med inriktning mot IT
• Erfarenhet av arbete i Kriminalvårdens kärnverksamhet
• Erfarenhet av support till slutanvändare
• Kunskap och förståelse av tjänstehantering och dess support
• Förståelse för komplexiteten med att arbeta i större organisationer
ÖVRIGT
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Individuell lönesättning tillämpas Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-15
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C278900". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kriminalvården
(org.nr 202100-0225) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kriminalvården, Sektionen för IT Serviceteam Kontakt
Gruppchef, sektionen för IT-servicecenter
Henning Erlandsgård henning.erlandsgard@kriminalvarden.se 076-518 85 00 Jobbnummer
9523339