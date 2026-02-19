Möbeltapetserare sökes - erfaren och flerspråkig
Divan Möbeltapetserare AB / Tapetserarjobb / Uppsala Visa alla tapetserarjobb i Uppsala
2026-02-19
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Divan Möbeltapetserare AB i Uppsala
Vi söker nu en erfaren möbeltapetserare med minst 3 års dokumenterad erfarenhet till vår verksamhet.Publiceringsdatum2026-02-19Kvalifikationer
Minst 3 års erfarenhet som möbeltapetserare
Goda kunskaper i arabiska, engelska och svenska
Arabiska och engelska är särskilt viktiga på grund av omfattande kundkontakt
Noggrann, självgående och serviceinriktad
Meriterande:
Erfarenhet av kundbemötande och rådgivning
Vana vid både traditionell och modern möbeltapetsering
Vi erbjuder:
En trygg anställning i ett stabilt företag
Varierande arbetsuppgifter
En varm och inkluderande arbetsmiljö med stark laganda
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
E-post: info@divantapetserare.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Divan Möbeltapetserare AB
(org.nr 559327-3567) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Nazira Hammoud Shahwan info@divantapetserare.se 0769422096 Jobbnummer
9753264