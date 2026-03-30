Möbelsnickare eller händig? Lär dig plastsvetsning hos oss!
Om kundföretaget
Vi på Konsultia vågar sticka ut ur mängden genom att se människan bakom sitt CV, vi föredrar rätt inställning istället för långa kravspecar. Tror du på tråkiga arbetsdagar? Det gör inte vi - därav tillsätter vi rätt person på rätt plats! Människor och långvariga relationer är hjärtat i vår organisation, just därför är en hög närvaro hos våra kunder och konsulter det vi brinner för.Publiceringsdatum2026-03-30Arbetsuppgifter
• Enklare plastsvetsning - du får full introduktion och lär dig snabbt tekniken
• Handverktyg och maskiner som kräver noggrannhet och känsla
• Produkter som ställer krav på kvalitet och tålamod - perfekt för dig som gillar att göra saker ordentligtProfil
• Har ett hjärta för hantverk - oavsett om det bygger på utbildning som möbelsnickare eller ren naturtalang
• Van vid att jobba med material, verktyg och hantverk
• Är noggrann, stolt över det du gör och driven av att lämna ifrån dig kvalitet
• Nyfiken, ansvarstagande och gillar att utvecklas
Övrig information
Av oss kan du förvänta dig ett högt engagemang från din närmsta chef. Du kommer att arbeta där ditt hantverk faktiskt spelar roll. Här är chansen att lära dig plastsvetsning och växa i en ny yrkesinriktning. Med oss kommer du att utvecklas både som människa och yrkesperson.Om företaget
FÖR SVENSK INDUSTRI FRAMÅT
Konsultia är specialiserade på industribemanning och arbetar med många starka och välkända uppdragsgivare. Vi har kollektivavtal med marknadsmässig lön, reglerad semester, rätt till sjuklön, pension och försäkringar. Vi erbjuder också friskvårdsbidrag och tillgång till företagshälsovård. Merparten av våra konsulter är tillsvidareanställda och arbetar på långa uppdrag.
Vi är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag med kvalitets- miljö- och arbetsmiljöcertifieringar enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001.
Vi finns från Gällivare i norr till Helsingborg i söder och huvudkontoret är placerat i Umeå. Fler är på gång! Läs gärna mer om oss på www.konsultia.se Ersättning
Fast lön
Sista dag att ansöka är 2026-04-26
Detta är ett heltidsjobb.
Arbetsgivare: Konsultia AB
http://www.konsultia.se/
För detta jobb krävs körkort.
