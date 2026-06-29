Möbelsnickare
Gemla Fabrikers AB / Möbelsnickarjobb / Älmhult Visa alla möbelsnickarjobb i Älmhult
2026-06-29
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Vi stärker teamet med en möbelsnickare detta är en heltidstjänst. Tjänsten omfattar alla förekommande moment så som massivböjning, fräsning, slipning och montering. Hos oss så gör man alla moment från planering av arbetet tills stolarna är klara för leverans. Vi tillverkar endast mot kund vilket innebär att 4 stolar är vanligt men också 30 stolar, helt beroende på vad kunden har beställt. För att klara av jobbet bra krävs det att man kan lära sig alla moment.
Gemla fabrikers är Sveriges äldsta möbelfabrik grundat 1861,I Diö, mellan Älmhult och Ljungby, Här tillverkas produkter av internationell toppklass designade utav några av Sveriges absolut skickligaste formgivare, såsom Jonas Bohlin, Front, Mats Theselius och många fler.
På Gemla tillverkar vi även merparten av Svenskt Tenns stolar så som deras 789 karmstol och E8 bänken, besök deras hemsida för att se vad du ska vara del av.
Produkterna tillverkas av hållbara och naturliga material av högsta kvalitet. Alltid med hög nivå av hantverk och stor omsorg vid varje detalj. Vi renoverar även stolar och bord.
Allt produceras för hand i vår fabrik i Diö, från planka till färdig möbel. Serierna är relativt små vilket gör arbetsuppgifterna omväxlande. På Gemla är därför ingen dag den andra riktigt lik.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-29
E-post: jobb@gemlaab.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Möbeltapetserare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gemla Fabrikers AB
(org.nr 559018-9154), http://www.gemlaab.se
Store Backegatan 2 (visa karta
)
343 71 DIÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9983075