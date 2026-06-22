Möbelkoordinator till Boende och hemlöshet
Göteborgs kommun / Behandlingsassistentjobb / Göteborg Visa alla behandlingsassistentjobb i Göteborg
2026-06-22
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Om jobbet
Boende och hemlöshet har fått i uppdrag att säkerställa att 80% av våra lägenheter inom lägenhetsboende är möblerade för att säkerställa ett gott boende och en snabb inflytt för dem vi är till för.
Som möbelkoordinator kommer du ha övergripande ansvar för att säkerställa att lägenheterna möbleras upp i tid och enligt plan genom att samordna leveranser och involverade parter. Ingen dag är den andra lik och saker kan förändras snabbt och här kan du få möjlighet att använda din kreativitet och finna lösningar på de utmaningar som uppstår under dagen. Tjänsten innebär nära samverkan med verksamheten likväl som med leverantörer.
Ditt arbetsdag varierar mellan processledning, uppföljning av resultat, administrativt arbete samt operativt utförande av att till exempel montera och bära möbler, hämta nycklar och samordna med olika parter så att möblering flyter på. Då processen är nyskapad och under utveckling kommer du att vara den som följer och skapar processen utifrån behovet inom Boende och hemlöshet. I ditt uppdrag ingår också att samarbete med deltagare som har som sin sysselsättning att bidra i möbelprojektet. Du möter dagligen våra boende som kan ha skadligt bruk och beroende och samsjuklighet.
Om dig
Du som söker behöver ha lägst YH-utbildning inom socialt arbete eller annat utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Det är ett krav för tjänsten att du har erfarenhet om boende och hemlöshets uppdrag och processer. Du behöver ha förmåga av att driva processer och projektleda samt koordinera flera samverkansparter kring uppmöbleringen av lägenheter. Du behöver även ha arbetserfarenhet om boende och hemlöshets målgrupp, personer i skadligt bruk och beroende samt hemlöshetsfrågor. B-körkort ett krav. Erfarenhet av att tillämpa LAB och MI är meriterande.
Du kan ändra hur du jobbar när saker förändras. Du kan snabbt ändra ditt synsätt och förhållningssätt och ser möjligheter i förändringar.
Du tar ansvar för dina arbetsuppgifter och gruppens arbetsuppgifter. Du tänker på de vi är till för och deras bästa. Du gör ditt bästa för att göra klart alla arbetsuppgifter på rätt sätt och följer upp hur det blev. Du planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt. Du ser till att arbetet slutförs i tid och följer upp resultatet.
Du är trevlig och hjälpsam mot andra människor även i en stressig situation. Du visar respekt för alla du träffar på jobbet. Du är inbjudande och positiv. Du jobbar för att eleven/kunden/brukaren får vad den personen behöver. Du arbetar bra med andra genom att du lyssnar, visar intresse och respekt. Du förstår det gemensamma uppdraget och arbetar för att det ska bli så bra som möjligt.Publiceringsdatum2026-06-22Övrig information
För att uppfylla kraven i GDPR samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller brev. Har du skyddade personuppgifter? Ansök då inte via systemet, kontakta istället rekryterande chef för hantering av din ansökan.
Göteborgs Stad är en av Sveriges största arbetsgivare. Vårt uppdrag är att skapa en bra vardag för Göteborgs invånare, besökare och företagare. Som medarbetare i staden har du en trygg anställning med många karriärvägar där du får möjlighet till intressanta och meningsfulla arbetsuppgifter. Göteborgs Stad tillämpar individuell och differentierad lönesättning. Här kan du få mer information om bland annat lönestatistik: goteborg.se/Jobba i Göteborgs Stad/Så är det att jobba i Göteborgs Stad/Lön, ersättningar och förmåner.
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda, undanber vi oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Om företaget
Socialförvaltningen Sydväst är en av fyra socialförvaltningar i Göteborgs Stad med runt 900 medarbetare. I stadsområdet Sydväst bor cirka 120 000 invånare och området stäcker sig från Billdal till Högsbohöjd och till södra skärgården. Förvaltningens uppdrag är att barn, unga och vuxna ska kunna leva ett tryggt och självständigt liv och att barn och unga har en rik fritid. Förvaltningen jobbar också för att stötta personer i hemlöshet till ett varaktigt boende. Genom samverkan med civilsamhälle, lokalt näringsliv och andra aktörer ska vi öka folkhälsan och tryggheten i området.
I socialförvaltningen Sydväst vill vi ta tillvara på engagemanget hos alla medarbetare. Hos oss kan du påverka både ditt eget jobb och andras liv. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355), https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/lediga-jobb
Göteborgs Stad (visa karta
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411 10 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Socialförvaltningen Sydväst Kontakt
Avdelningschef
Janika Karvinen janika.karvinen@socialsydvast.goteborg.se 0313679700 Jobbnummer
9973817